Опубликовано фото из раздевалки молодежной сборной России после победы над Исландией

Вот сборная, за которую не стыдно. После ЧЕ надо их вместо текущей основы вместе с тренерским штабом. А этих пенсионеров шашлычников со Стасом во главе убрать.
В матче первого тура группового этапа молодежного Евро-21 сборная Россия разгромила Исландию со счетом 4:1.
После победы пресс-служба российской сборной опубликовала фото с эмоциями футболистов в раздевалке.
«Кадр дня. Победная раздевалка молодeжки», – говорится в описании к снимку.
- Следующий соперник россиян – Франция.
- Матч состоится в воскресенье в 22:00 мск.