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    Опубликовано фото из раздевалки молодежной сборной России после победы над Исландией

    В матче первого тура группового этапа молодежного Евро-21 сборная Россия разгромила Исландию со счетом 4:1.

    После победы пресс-служба российской сборной опубликовала фото с эмоциями футболистов в раздевалке.

    «Кадр дня. Победная раздевалка молодeжки», – говорится в описании к снимку.

    • Следующий соперник россиян – Франция.
    • Матч состоится в воскресенье в 22:00 мск.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер сборной России

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +19635

      bset 14 минут назад

      Вот сборная, за которую не стыдно. После ЧЕ надо их вместо текущей основы вместе с тренерским штабом. А этих пенсионеров шашлычников со Стасом во главе убрать.

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