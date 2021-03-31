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Расписание матчей
Молодежный чемпионат Европы
Исландия (мол.) - Франция (мол)
Исландия (мол.) - Франция (мол): обзор матча 31 марта 2021
Исландия (мол.)
31.03.2021, среда, 19:00
Молодежный чемпионат Европы, группа C, 3 тур
0 : 2
Завершен
Франция (мол)
17'
М. Гендузи
38'
О. Эдуард
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Исландия (мол.) - Франция (мол)
Замена
А. Тор Хаукссон
️️️️
А. Лейфссон
86'
Замена
Х. Инги Гуннарссон
️️️️
К. Биркир Финнссон
86'
Замена
Т. Йоханн Хельгасон
️️️️
К. Тордарсон
74'
74'
Замена
Э. Камавинга
️️️️
А. Клод-Морис
Замена
Б. Стейнн Бьяркасон
️️️️
В. Тор Ингимундарсон
74'
65'
Желтая карточка
А. Клод-Морис
61'
Замена
А. Лорьенте
️️️️
Н. Иконе
61'
Замена
Р. Коло Муани
️️️️
О. Эдуард
61'
Замена
Р. Февр
️️️️
А. Гуири
38'
ГОЛ! 0:2!
О. Эдуард
Пас отдал
Ф. Мауасса
19'
Замена
Б. Сумаре
️️️️
О. Чуамени
17'
ГОЛ! 0:1!
М. Гендузи
Пас отдал
А. Клод-Морис
Желтая карточка
К. Биркир Финнссон
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Исландия (мол.)
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
2
Финнур Томас Палмасон
ЦЗ
23
Ари Лейфссон
ЦЗ
4
Роберт Орри Торкелссон
ЦЗ
4
Валгейр Лунддал
ПЗ
14
Колбейнн Биркир Финнссон
ЛП
15
Валдимар Тор Ингимундарсон
ЛВ
7
Виллум Тор Виллумсон
ОП
18
Микаэл Андерсон
ЦП
6
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
19
Колбейнн Тордарсон
АП
Главный тренер
Давид Снорри Йонассон
Франция (мол)
23
Альбан Лафон
ВР
0
Файто Мауасса
ЛЗ
5
Жюль Кунде
ЦЗ
0
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
0
Колин Дагба
ПЗ
0
Алексис Клод-Морис
ЛВ
8
Орельен Чуамени
ОП
6
Маттео Гендузи
ЦП
8
Нанитамо Иконе
ПВ
0
Одсонн Эдуард
ЦФ
9
Амин Гуири
ЦФ
Исландия (мол.)
13
Патрик Гуннарссон
ВР
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
16
Хердур Инги Гуннарссон
ЛЗ
5
Исак Оли Олафссон
ЦЗ
19
Бьярки Стейнн Бьяркасон
ЛВ
6
Алекс Тор Хаукссон
ОП
6
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
16
Стефан Тейтур Тордарсон
ЦП
Франция (мол)
16
Димитри Берто
ВР
0
Илан Мелье
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
2
Пьер Калюлю
ЦЗ
15
Ибраима Конате
ЦЗ
21
Уэсли Фофана
ЦЗ
0
Бубакари Сумаре
ОП
19
Бубакар Камара
ОП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
0
Ромен Февр
ПВ
0
Арман Лорьенте
ПВ
12
Рандаль Коло Муани
ЦФ
4-1-3-2
1
Олафссон
2
Палмасон
23
Лейфссон
4
Торкелссон
4
Лунддал
7
Виллумсон
14
Финнссон
6
Бальдюрссон
18
Андерсон
15
Ингимундарсон
19
Тордарсон
4-1-1-2-2
23
Лафон
0
Дагба
5
Кунде
0
Бадьяшиль
0
Мауасса
8
Чуамени
6
Гендузи
8
Иконе
0
Клод-Морис
9
Гуири
0
Эдуард
19
Тордарсон
6
Хельгасон
6
Хельгасон
19
Тордарсон
14
Финнссон
16
Гуннарссон
16
Гуннарссон
14
Финнссон
23
Лейфссон
6
Хаукссон
6
Хаукссон
23
Лейфссон
Виллумссон
16
Тордарсон
16
Тордарсон
Виллумссон
15
Ингимундарсон
19
Бьяркасон
19
Бьяркасон
15
Ингимундарсон
9
Гуири
0
Февр
0
Февр
9
Гуири
8
Чуамени
0
Сумаре
0
Сумаре
8
Чуамени
0
Клод-Морис
6
Камавинга
6
Камавинга
0
Клод-Морис
8
Иконе
0
Лорьенте
0
Лорьенте
8
Иконе
0
Эдуард
12
Муани
12
Муани
0
Эдуард
Остались в запасе
Исландия (мол.)
Франция (мол)
13
Патрик Гуннарссон
ВР
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
5
Исак Оли Олафссон
ЦЗ
Главный тренер
Давид Снорри Йонассон
16
Димитри Берто
ВР
0
Илан Мелье
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
2
Пьер Калюлю
ЦЗ
15
Ибраима Конате
ЦЗ
21
Уэсли Фофана
ЦЗ
19
Бубакар Камара
ОП
Остались в запасе
13
Патрик Гуннарссон
ВР
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
5
Исак Оли Олафссон
ЦЗ
Остались в запасе
16
Димитри Берто
ВР
0
Илан Мелье
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
2
Пьер Калюлю
ЦЗ
15
Ибраима Конате
ЦЗ
21
Уэсли Фофана
ЦЗ
19
Бубакар Камара
ОП
Главный тренер
Давид Снорри Йонассон
Статистика матча Исландия (мол.) - Франция (мол)
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Исландия (мол.)
Товарищеские матчи. Сборные
Исландия (мол.)
1 : 3
08.06.2025
Колумбия U20
Товарищеские матчи. Сборные
Бразилия U20
0 : 0
05.06.2025
Исландия (мол.)
Товарищеские матчи. Сборные
Исландия (мол.)
3 : 0
21.03.2025
Венгрия (мол.)
Молодежный чемпионат Европы, 3 тур
Исландия (мол.)
0 : 2
31.03.2021
Франция (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 2 тур
Исландия (мол.)
0 : 2
28.03.2021
Дания (мол)
Франция (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1/2 финала
Германия (мол)
3 : 0
25.06.2025
Франция (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1/4 финала
Дания (мол)
2 : 3
22.06.2025
Франция (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 3 тур
Франция (мол)
4 : 1
17.06.2025
Польша (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 2 тур
Франция (мол)
3 : 2
14.06.2025
Грузия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1 тур
Португалия (мол)
0 : 0
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