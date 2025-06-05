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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Бразилия U20 - Исландия (мол.)
Бразилия U20 - Исландия (мол.): обзор матча 05 June 2025
Бразилия U20
05.06.2025, Thursday, 21:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 0
Завершен
Исландия (мол.)
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Протокол Бразилия U20 - Исландия (мол.)
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Начало матча
Статистика матча Бразилия U20 - Исландия (мол.)
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Желтые карточки
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0
Матчи команд
Бразилия U20
Молодежный чемпионат мира, 3 тур
Испания U20
1 : 0
04.10.2025
Бразилия U20
Молодежный чемпионат мира, 2 тур
Бразилия U20
1 : 2
02.10.2025
Марокко U20
Молодежный чемпионат мира, 1 тур
Бразилия U20
2 : 2
29.09.2025
Мексика U20
Товарищеские матчи. Сборные
Парагвай U20
1 : 2
11.08.2025
Бразилия U20
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея U20
0 : 4
09.06.2025
Бразилия U20
Исландия (мол.)
Товарищеские матчи. Сборные
Исландия (мол.)
1 : 3
08.06.2025
Колумбия U20
Товарищеские матчи. Сборные
Бразилия U20
0 : 0
05.06.2025
Исландия (мол.)
Товарищеские матчи. Сборные
Исландия (мол.)
3 : 0
21.03.2025
Венгрия (мол.)
Молодежный чемпионат Европы, 3 тур
Исландия (мол.)
0 : 2
31.03.2021
Франция (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 2 тур
Исландия (мол.)
0 : 2
28.03.2021
Дания (мол)
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Исландия (мол.)
Педро высказался о том, что «Зенит» не отпустил его на молодежный ЧМ
2025.10.09 11:45
2
Результаты жеребьевки отбора на молодежный Евро, который совместно примут Албания и Сербия
2025.02.06 14:33
Молодежный Евро-2021. Дания обыграла Исландию и обогнала Россию в таблице группы С
2021.03.28 18:29
1
Черчесов – о молодежной сборной России: «Поддерживал их с первой до последней минуты»
2021.03.26 13:55
4
Галактионов – о старте на молодежном Евро: «Надо сейчас без эйфории. Настоящей проверкой станет Франция»
2021.03.25 23:32
3
Педро высказался о том, что «Зенит» не отпустил его на молодежный ЧМ
2025.10.09 11:45
2
Результаты жеребьевки отбора на молодежный Евро, который совместно примут Албания и Сербия
2025.02.06 14:33
Молодежный Евро-2021. Дания обыграла Исландию и обогнала Россию в таблице группы С
2021.03.28 18:29
1
Черчесов – о молодежной сборной России: «Поддерживал их с первой до последней минуты»
2021.03.26 13:55
4
Галактионов – о старте на молодежном Евро: «Надо сейчас без эйфории. Настоящей проверкой станет Франция»
2021.03.25 23:32
3
Опубликовано фото из раздевалки молодежной сборной России после победы над Исландией
2021.03.25 22:50
3
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