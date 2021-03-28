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Расписание матчей
Молодежный чемпионат Европы
Исландия (мол.) - Дания (мол)
Исландия (мол.) - Дания (мол): обзор матча 28 марта 2021
Исландия (мол.)
28.03.2021, воскресенье, 17:00
Молодежный чемпионат Европы, группа C, 2 тур
0 : 2
Завершен
Дания (мол)
5'
Г. Исаксен
18'
М. Серенсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Исландия (мол.) - Дания (мол)
Замена
В. Тор Ингимундарсон
️️️️
С. Тейтур Тордарсон
85'
Замена
Б. Дарри Виллумссон
️️️️
С. Арон Гудьонсен
85'
81'
Замена
Й. Линдстрем
️️️️
В. Фагир
Желтая карточка
С. Арон Гудьонсен
78'
Замена
Ф. Томас Палмасон
️️️️
И. Оли Олафссон
77'
74'
Замена
В. Йенсен
️️️️
М. Андерсен
73'
Желтая карточка
М. Юльманн
Замена
И. Йоуханнессон
️️️️
В. Тор Виллумсон
68'
Замена
А. Бальдюрссон
️️️️
А. Тор Хаукссон
68'
Желтая карточка
М. Андерсон
65'
63'
Желтая карточка
М. Серенсен
60'
Замена
Я. Брун-Ларсен
️️️️
М. Дарами
60'
Замена
А. Дрейер
️️️️
Г. Исаксен
59'
Желтая карточка
М. Андерсен
Желтая карточка
Х. Инги Гуннарссон
54'
46'
Замена
В. Фагир
️️️️
Н. Фредериксен
Пенальти не реализован!
С. Арон Гудьонсен
38'
26'
Желтая карточка
В. Нельссон
Желтая карточка
Й. Дагур Торстейнссон
26'
18'
ГОЛ! 0:2!
М. Серенсен
Пас отдал
Н. Фредериксен
5'
ГОЛ! 0:1!
Г. Исаксен
Пас отдал
М. Юльманн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Исландия (мол.)
13
Патрик Гуннарссон
ВР
16
Хердур Инги Гуннарссон
ЛЗ
5
Исак Оли Олафссон
ЦЗ
23
Ари Лейфссон
ЦЗ
14
Колбейнн Биркир Финнссон
ЛП
6
Алекс Тор Хаукссон
ОП
7
Виллум Тор Виллумсон
ОП
16
Стефан Тейтур Тордарсон
ЦП
18
Микаэл Андерсон
ЦП
17
Свейнн Арон Гудьонсен
ЦФ
11
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
Главный тренер
Давид Снорри Йонассон
Дания (мол)
16
Оливер Кристенсен
ВР
2
Мадс Серенсен
ЦЗ
6
Виктор Нельссон
ЦЗ
13
Мадс Расмуссен
ПЗ
19
Мохаммед Дарами
ЛВ
20
Магнус Андерсен
ЦП
21
Мортен Юльманн
ЦП
8
Густав Исаксен
ПП
7
Николай Лаурсен
ПВ
9
Николай Фредериксен
ЦФ
20
Карло Хольс
ЦФ
Главный тренер
Альберт Капеллас Хермс
Исландия (мол.)
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
2
Финнур Томас Палмасон
ЦЗ
4
Роберт Орри Торкелссон
ЦЗ
4
Валгейр Лунддал
ПЗ
19
Бьярки Стейнн Бьяркасон
ЛВ
15
Валдимар Тор Ингимундарсон
ЛВ
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
6
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
6
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
19
Колбейнн Тордарсон
АП
17
Бринйолфур Дарри Виллумссон
АП
Дания (мол)
22
Петер Виндаль
ВР
16
Мадс Хермансен
ВР
15
Расмус Карстенсен
ЦЗ
0
Фредерик Алвес
ЦЗ
0
Андреас Поульсен
ЦЗ
15
Себастьян Хауснер
ЦЗ
11
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
15
Николас Нартей
ЦП
0
Виктор Йенсен
ЦП
17
Йеспер Линдстрем
АП
20
Андерс Дрейер
ПВ
23
Вахид Фагир
ЦФ
3-2-3-2
13
Гуннарссон
16
Гуннарссон
23
Лейфссон
5
Олафссон
6
Хаукссон
7
Виллумсон
14
Финнссон
18
Андерсон
16
Тордарсон
11
Торстейнссон
17
Гудьонсен
3-3-2-2
16
Кристенсен
13
Расмуссен
6
Нельссон
2
Серенсен
8
Исаксен
21
Юльманн
20
Андерсен
7
Лаурсен
19
Дарами
20
Хольс
9
Фредериксен
7
Виллумсон
8
Йоуханнессон
8
Йоуханнессон
7
Виллумсон
5
Олафссон
2
Палмасон
2
Палмасон
5
Олафссон
6
Хаукссон
6
Бальдюрссон
6
Бальдюрссон
6
Хаукссон
17
Гудьонсен
17
Виллумссон
17
Виллумссон
17
Гудьонсен
16
Тордарсон
15
Ингимундарсон
15
Ингимундарсон
16
Тордарсон
19
Дарами
11
Брун-Ларсен
11
Брун-Ларсен
19
Дарами
9
Фредериксен
23
Фагир
23
Фагир
9
Фредериксен
20
Андерсен
0
Йенсен
0
Йенсен
20
Андерсен
8
Исаксен
20
Дрейер
20
Дрейер
8
Исаксен
Фагир
17
Линдстрем
17
Линдстрем
Фагир
Остались в запасе
Исландия (мол.)
Дания (мол)
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
4
Валгейр Лунддал
ПЗ
19
Колбейнн Тордарсон
АП
6
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
4
Роберт Орри Торкелссон
ЦЗ
19
Бьярки Стейнн Бьяркасон
ЛВ
Главный тренер
Давид Снорри Йонассон
15
Николас Нартей
ЦП
22
Петер Виндаль
ВР
16
Мадс Хермансен
ВР
15
Расмус Карстенсен
ЦЗ
0
Фредерик Алвес
ЦЗ
0
Андреас Поульсен
ЦЗ
15
Себастьян Хауснер
ЦЗ
Главный тренер
Альберт Капеллас Хермс
Остались в запасе
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
4
Валгейр Лунддал
ПЗ
19
Колбейнн Тордарсон
АП
6
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
12
Хакон Рафн Валдимарссон
ВР
4
Роберт Орри Торкелссон
ЦЗ
19
Бьярки Стейнн Бьяркасон
ЛВ
Остались в запасе
15
Николас Нартей
ЦП
22
Петер Виндаль
ВР
16
Мадс Хермансен
ВР
15
Расмус Карстенсен
ЦЗ
0
Фредерик Алвес
ЦЗ
0
Андреас Поульсен
ЦЗ
15
Себастьян Хауснер
ЦЗ
Главный тренер
Давид Снорри Йонассон
Главный тренер
Альберт Капеллас Хермс
Статистика матча Исландия (мол.) - Дания (мол)
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Исландия (мол.)
Товарищеские матчи. Сборные
Исландия (мол.)
1 : 3
08.06.2025
Колумбия U20
Товарищеские матчи. Сборные
Бразилия U20
0 : 0
05.06.2025
Исландия (мол.)
Товарищеские матчи. Сборные
Исландия (мол.)
3 : 0
21.03.2025
Венгрия (мол.)
Молодежный чемпионат Европы, 3 тур
Исландия (мол.)
0 : 2
31.03.2021
Франция (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 2 тур
Исландия (мол.)
0 : 2
28.03.2021
Дания (мол)
Дания (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1/4 финала
Дания (мол)
2 : 3
22.06.2025
Франция (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 3 тур
Дания (мол)
2 : 2
18.06.2025
Финляндия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 2 тур
Нидерланды (мол)
1 : 2
15.06.2025
Дания (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1 тур
Украина (мол)
2 : 3
12.06.2025
Дания (мол)
Товарищеские матчи. Сборные
Италия (мол)
1 : 1
24.03.2025
Дания (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Халил Мелер
(Измир)
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