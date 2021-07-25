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Расписание матчей
Олимпиада
Франция (мол) - ЮАР (мол.)
Франция (мол) - ЮАР (мол.): обзор матча 25 июля 2021
Франция (мол)
25.07.2021, воскресенье, 11:00
Олимпиада, группа A, 2 тур
4 : 3
Завершен
ЮАР (мол.)
57'
А. Жиньяк
78'
А. Жиньяк
85'
А. Жиньяк (П)
90+2'
Т. Саванье
53'
К. Кодисанг
73'
Э. Макгопа
81'
Т. Мокоена
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Франция (мол) - ЮАР (мол.)
ГОЛ! 4:3!
Т. Саванье
Пас отдал
А. Жиньяк
90'
+2
85'
Желтая карточка
Р. Уильямс
ГОЛ с пенальти! 3:3!
А. Жиньяк
85'
83'
Замена
T. Monyane
️️️️
Т. Мокоена
83'
Замена
Т. Мукумела
️️️️
Р. Фрослер
81'
ГОЛ! 2:3!
Т. Мокоена
Пас отдал
Л. Сингх
ГОЛ! 2:2!
А. Жиньяк
Пас отдал
К. Мишелен
78'
77'
Замена
Г. Моселе
️️️️
К. Кодисанг
73'
ГОЛ! 1:2!
Э. Макгопа
Пас отдал
К. Кодисанг
Желтая карточка
Т. Саванье
68'
Замена
А. Бека-Бека
️️️️
Ф. Товен
68'
Замена
А. Норден
️️️️
Л. Тусар
68'
65'
Замена
K. Mahlatsi
️️️️
Н. Нгкобо
Замена
Э. Ле Фе
️️️️
Н. Мбюкю
61'
ГОЛ! 1:1!
А. Жиньяк
Пас отдал
Р. Коло Муани
57'
53'
ГОЛ! 0:1!
К. Кодисанг
41'
Пенальти не реализован!
Л. Сингх
Желтая карточка
Н. Нкунку
20'
16'
Желтая карточка
Т. Мокоена
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Франция (мол)
0
Поль Бернардони
ВР
0
Нильс Нкунку
ЛЗ
0
Антони Каси
ЛЗ
2
Пьер Калюлю
ЦЗ
0
Клеман Мишелен
ПЗ
7
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
0
Люка Тусар
ОП
0
Тежи Саванье
ЦП
8
Флориан Товен
ПВ
12
Рандаль Коло Муани
ЦФ
10
Андре-Пьер Жиньяк
ЦФ
ЮАР (мол.)
5
Люк Флерс
ЦЗ
13
Рив Фрослер
ПЗ
17
Лютер Сингх
ЛВ
15
Репо Малепе
ОП
7
Нкосингифиле Нгкобо
АП
4
Тебохо Мокоена
ЦФ
1
Ронвен Уильямс
ЦФ
0
Katlego Mohamme
ЦФ
18
Кобамело Кодисанг
ЦФ
0
Табо Селе
ЦФ
99
Эвиденс Макгопа
ЦФ
Главный тренер
Давид Нотоане
Франция (мол)
0
Стефан Баич
ВР
0
Исмаэль Дукуре
ЦЗ
0
Тимоте Пембеле
ЦЗ
13
Модибо Саньян
ЦЗ
0
Арно Норден
ЛВ
0
Алексис Бека-Бека
ОП
0
Энцо Ле Фе
ЦП
ЮАР (мол.)
17
Тендо Мукумела
ЦЗ
14
Гудман Моселе
ЦП
0
Kamohelo Mahlatsi
ЦФ
0
Mondli Mpoto
ЦФ
0
Sibusiso Mabiliso
ЦФ
0
McBeth Mahlangu
ЦФ
14
Thabiso Monyane
ЦФ
4-1-1-2-2
0
Бернардони
0
Каси
0
Нкунку
2
Калюлю
0
Мишелен
0
Тусар
0
Саванье
7
Мбюкю
8
Товен
10
Жиньяк
12
Муани
2-1-2-5
13
Фрослер
5
Флерс
15
Малепе
7
Нгкобо
17
Сингх
1
Уильямс
99
Макгопа
0
Селе
18
Кодисанг
0
8
Товен
0
Бека-Бека
0
Бека-Бека
8
Товен
7
Мбюкю
0
Ле Фе
0
Ле Фе
7
Мбюкю
0
Тусар
0
Норден
0
Норден
0
Тусар
13
Фрослер
17
Мукумела
17
Мукумела
13
Фрослер
18
Кодисанг
14
Моселе
14
Моселе
18
Кодисанг
7
Нгкобо
0
0
7
Нгкобо
4
Мокоена
14
14
4
Мокоена
Остались в запасе
Франция (мол)
ЮАР (мол.)
0
Стефан Баич
ВР
0
Исмаэль Дукуре
ЦЗ
0
Тимоте Пембеле
ЦЗ
13
Модибо Саньян
ЦЗ
0
Mondli Mpoto
ЦФ
0
Sibusiso Mabiliso
ЦФ
0
McBeth Mahlangu
ЦФ
Главный тренер
Давид Нотоане
Остались в запасе
0
Стефан Баич
ВР
0
Исмаэль Дукуре
ЦЗ
0
Тимоте Пембеле
ЦЗ
13
Модибо Саньян
ЦЗ
Остались в запасе
0
Mondli Mpoto
ЦФ
0
Sibusiso Mabiliso
ЦФ
0
McBeth Mahlangu
ЦФ
Главный тренер
Давид Нотоане
Статистика матча Франция (мол) - ЮАР (мол.)
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Франция (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1/2 финала
Германия (мол)
3 : 0
25.06.2025
Франция (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1/4 финала
Дания (мол)
2 : 3
22.06.2025
Франция (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 3 тур
Франция (мол)
4 : 1
17.06.2025
Польша (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 2 тур
Франция (мол)
3 : 2
14.06.2025
Грузия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1 тур
Португалия (мол)
0 : 0
11.06.2025
Франция (мол)
ЮАР (мол.)
Олимпиада, 3 тур
ЮАР (мол.)
0 : 3
28.07.2021
Мексика (мол)
Олимпиада, 2 тур
Франция (мол)
4 : 3
25.07.2021
ЮАР (мол.)
Олимпиада, 1 тур
Япония (мол)
1 : 0
22.07.2021
ЮАР (мол.)
Кубок Содружества, Финал
ЮАР (мол.)
2 : 1
25.01.2015
Финляндия (мол)
Кубок Содружества, 1/4 финала
Россия (мол)
0 : 2
21.01.2015
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