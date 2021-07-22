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Расписание матчей
Олимпиада
Бразилия (мол.) - Германия (мол)
Бразилия (мол.) - Германия (мол): обзор матча 22 июля 2021
Бразилия (мол.)
22.07.2021, четверг, 14:30
Олимпиада, группа D, 1 тур
4 : 2
Завершен
Германия (мол)
7'
Ришарлисон
22'
Ришарлисон
30'
Ришарлисон
90+4'
Паулиньо
57'
Н. Амири
83'
Р. Ахе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бразилия (мол.) - Германия (мол)
ГОЛ! 4:2!
Паулиньо
90'
+4
87'
Желтая карточка
Д. Торунарига
86'
Желтая карточка
Б. Хенрикс
Желтая карточка
Д. Луис
83'
83'
ГОЛ! 3:2!
Р. Ахе
Пас отдал
Д. Раум
80'
Замена
К. Шлоттербек
️️️️
А. Сташ
Замена
Рейньер
️️️️
Ришарлисон
74'
73'
Замена
С. Тойхерт
️️️️
Н. Амири
Замена
Паулиньо
️️️️
Антони
73'
68'
Замена
Э. Левен
️️️️
М. Рихтер
68'
Замена
Р. Ахе
️️️️
М. Крузе
Замена
Малком
️️️️
Клаудиньо
65'
63'
Вторая желтая
М. Арнольд
59'
Желтая карточка
А. Сташ
57'
ГОЛ! 3:1!
Н. Амири
46'
Замена
Д. Торунарига
️️️️
А. Пипер
Пенальти не реализован!
М. Кунья
45'
+1
35'
Желтая карточка
М. Арнольд
ГОЛ! 3:0!
Ришарлисон
Пас отдал
М. Кунья
30'
26'
Желтая карточка
А. Пипер
ГОЛ! 2:0!
Ришарлисон
Пас отдал
Г. Арана
22'
ГОЛ! 1:0!
Ришарлисон
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бразилия (мол.)
0
Диего Карлос
ЦЗ
6
Гильерме Арана
ЦЗ
18
Дуглас Луис
ОП
8
Бруно Гимарайнс
ЦП
19
Антони
ПВ
13
Дани Алвес
ЦФ
1
Сантос
ЦФ
9
Ришарлисон
ЦФ
7
Матеус Кунья
ЦФ
20
Клаудиньо
ЦФ
15
Нино
ЦФ
Главный тренер
Андре Жардин
Германия (мол)
0
Флориан Мюллер
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
0
Амос Пипер
ЦЗ
3
Феликс Удуохай
ЦЗ
23
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
0
Арне Майер
ОП
16
Антон Сташ
ОП
11
Надим Амири
ЦП
0
Максимилиан Арнольд
ЦП
0
Марко Рихтер
ПВ
23
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Штефан Кунц
Бразилия (мол.)
0
Паулиньо
ЛВ
13
Матеузиньо
ЦП
0
Рейньер
АП
0
Малком
ПВ
12
Бренно
ЦФ
0
Рикардо Грака
ЦФ
2
Габриэль Менино
ЦФ
Германия (мол)
0
Кевен Шлоттербек
ЦЗ
14
Джордан Торунарига
ЦЗ
0
Эдуард Левен
ЦП
12
Свенд Бродерсен
ЦФ
0
Лука Плогман
ЦФ
0
Рагнар Ахе
ЦФ
0
Седрик Тойхерт
ЦФ
2-1-1-1-5
0
Карлос
6
Арана
18
Луис
8
Гимарайнс
19
Антони
9
Ришарлисон
15
Нино
20
Клаудиньо
7
Кунья
1
Сантос
4-2-2-1-1
0
Мюллер
23
Хенрикс
0
Пипер
3
Удуохай
22
Раум
0
Майер
16
Сташ
11
Амири
0
Арнольд
0
Рихтер
23
Крузе
9
Ришарлисон
0
Рейньер
0
Рейньер
9
Ришарлисон
19
Антони
0
Паулиньо
0
Паулиньо
19
Антони
20
Клаудиньо
0
Малком
0
Малком
20
Клаудиньо
16
Сташ
0
Шлоттербек
0
Шлоттербек
16
Сташ
0
Пипер
14
Торунарига
14
Торунарига
0
Пипер
0
Рихтер
0
Левен
0
Левен
0
Рихтер
23
Крузе
0
Ахе
0
Ахе
23
Крузе
11
Амири
0
Тойхерт
0
Тойхерт
11
Амири
Остались в запасе
Бразилия (мол.)
Германия (мол)
13
Матеузиньо
ЦП
12
Бренно
ЦФ
0
Рикардо Грака
ЦФ
2
Габриэль Менино
ЦФ
Главный тренер
Андре Жардин
12
Свенд Бродерсен
ЦФ
0
Лука Плогман
ЦФ
Главный тренер
Штефан Кунц
Остались в запасе
13
Матеузиньо
ЦП
12
Бренно
ЦФ
0
Рикардо Грака
ЦФ
2
Габриэль Менино
ЦФ
Остались в запасе
12
Свенд Бродерсен
ЦФ
0
Лука Плогман
ЦФ
Главный тренер
Андре Жардин
Главный тренер
Штефан Кунц
Статистика матча Бразилия (мол.) - Германия (мол)
1
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Бразилия (мол.)
Олимпиада, Финал
Бразилия (мол.)
2 : 1
07.08.2021
Испания (мол)
Олимпиада, 1/2 финала
Мексика (мол)
0 : 0
03.08.2021
Бразилия (мол.)
Олимпиада, 1/4 финала
Бразилия (мол.)
1 : 0
31.07.2021
Египет (мол)
Олимпиада, 3 тур
Саудовская Аравия (мол.)
1 : 3
28.07.2021
Бразилия (мол.)
Олимпиада, 2 тур
Бразилия (мол.)
0 : 0
25.07.2021
Кот-д'Ивуар (мол.)
Германия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, Финал
Англия (мол)
3 : 2
28.06.2025
Германия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1/2 финала
Германия (мол)
3 : 0
25.06.2025
Франция (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 1/4 финала
Германия (мол)
3 : 2
22.06.2025
Италия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 3 тур
Англия (мол)
1 : 2
18.06.2025
Германия (мол)
Молодежный чемпионат Европы, 2 тур
Чехия (мол)
2 : 4
15.06.2025
Германия (мол)
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