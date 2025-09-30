Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Команды
Бразилия (мол.)
Новости
Новости сборной Бразилии по футболу
Сайт:
http://www.brasilfutebol.com/
Тренер:
Андре Жардин
Состав
Новости
Результаты
Расписание
Таблица
В ЦСКА прокомментировали решение не отпускать Алвеса в сборную Бразилии на молодежный ЧМ
2025.09.30 17:17
3
ЦСКА не отпустил своего игрока на молодежный ЧМ
2025.09.29 13:06
1
«Зенит» может не отпустить Педро на молодежный ЧМ
2025.09.15 22:33
7
Новичок ЦСКА отреагировал на запрет клуба ехать в молодежную сборную Бразилии
2025.07.28 14:48
Защитник «Зенита» Ренан столкнулся с расизмом на молодежном ЧМ
2023.06.01 09:44
3
Семак объяснил ситуацию с отзывом Ренана из молодежной сборной Бразилии
2023.04.07 17:29
1
«Зенит» отозвал Ренана из молодежной сборной Бразилии
2023.04.07 09:59
Защитник «Зенита» Ренан – победитель молодежного чемпионата Южной Америки
2023.02.13 07:55
Фото
Малком присоединился к «Зениту» после победы на Олимпиаде
2021.08.11 12:58
11
Фото
ЦСКА поздравил Фукса с олимпийским золотом. Игрок ни провел на турнире ни матча
2021.08.07 22:15
10
38-летний Алвес выиграл 43-й трофей в карьере. Он самый титулованный футболист в истории
2021.08.07 17:59
10
Видео
Олимпиада. Гол Малкома принес Бразилии второе подряд чемпионство
2021.08.07 17:07
26
Олимпиада. Бразилия обыграла Мексику по пенальти и вышла в финал
2021.08.03 13:45
Определены полуфинальные пары Олимпиады
2021.07.31 17:30
4
Олимпиада. Бразилия победила Египет, Япония обыграла Новую Зеландию по пенальти
2021.07.31 14:58
Определились все пары 1/4 финала Олимпиады
2021.07.28 17:32
6
Олимпиада. Германия Кунца сыграла вничью с Кот-д’Ивуаром и не вышла в плей-офф
2021.07.28 13:23
7
Малком и Фукс – в запасе Бразилии на матч с Саудовской Аравией
2021.07.28 10:01
5
Олимпиада. Бразилия сыграла вничью с Кот-д’Ивуаром в матче с 2 удалениями, Малком вышел на 74-й минуте
2021.07.25 13:29
Малком и Фукс – в запасе Бразилии на матч с Кот-д‘Ивуаром
2021.07.25 10:58
Олимпиада. Бразилия победила Германию в матче с хет-триком Ришарлисона, удалением и незабитым пенальти. Малком вышел на замену
2021.07.22 16:26
3
Вратарь «Фламенго» расплакался, узнав о вызове в сборную Бразилии
2018.08.17 20:14
4
Тренер олимпийской сборной Бразилии, выигравший Олимпиаду-2016, отправлен в отставку
2017.02.21 06:12
Главные новости
Агент Мендеш спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»: «Он лучший в мире с большим отрывом»
01:01
Фото
Кордоба пожаловался на судейство: «Все дозволено»
00:55
2
Гурцкая назвал тренера РПЛ, оказавшегося на грани увольнения
00:44
Газзаев – о российском футболисте: «Напоминает мне Зидана»
00:36
1
Семин составил топ-3 фаворитов «Золотого мяча»
00:15
У «Спартака» будет серьезный конкурент за Самородова зимой
Вчера, 23:57
1
Реакция Мостового на комичную симуляцию Кордобы
Вчера, 23:32
«Спартак» не подписал Самородова из-за травмы мизинца – через 3 дня он сыграл 85 минут за «Ахмат»
Вчера, 22:59
2
«Зенит» продолжает платить Мостовому: «Вы видели человека, который отказывается от 90 миллионов рублей?»
Вчера, 22:33
3
«Спартак» пытался изменить условия сделки по Самородову
Вчера, 22:17
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+