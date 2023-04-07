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    Семак объяснил ситуацию с отзывом Ренана из молодежной сборной Бразилии

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что клуб работает над отзывом защитника Роберта Ренана из молодежной сборной Бразилии, но вопрос еще не решен.

    – Сергей Богданович, накануне стало известно, что Роберт Ренан не поедет в расположение молодежной сборной Бразилии. Расскажите, было ли это решением клуба или игрока и как оно принималось?

    – Клуб подготовил и отправил письмо с просьбой его оставить в связи с тем, что у нас чемпионат в разгаре. Мы надеемся на понимание и сотрудничество с руководством сборной, что мы решим вопрос в положительную для нас сторону.

    Сам игрок понимает, насколько важно ему сейчас быть с нами. Есть определенное понимание и у тренерского штаба сборной, и я не думаю, что в этом вопросе будут какие-то сложности.

    Тем не менее, в данный момент этот вопрос находится в стадии проработки.

    • Бразильская молодежка на апрельским сборе сыграет с Доминиканской Республикой и Ираком.
    • Ренан перешел в «Зенит» в январе из «Коринтианса» как свободный агент.
    • Бразилец поучаствовал в 3 матчах РПЛ – вышел в основе и не был заменен.

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    Источник: сайт «Зенита»

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    07.04.2023 17:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6066

      AtticusFinch 21 час назад

      правильно сделали, что отозвали

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