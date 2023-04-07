Семак объяснил ситуацию с отзывом Ренана из молодежной сборной Бразилии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что клуб работает над отзывом защитника Роберта Ренана из молодежной сборной Бразилии, но вопрос еще не решен.

– Сергей Богданович, накануне стало известно, что Роберт Ренан не поедет в расположение молодежной сборной Бразилии. Расскажите, было ли это решением клуба или игрока и как оно принималось?

– Клуб подготовил и отправил письмо с просьбой его оставить в связи с тем, что у нас чемпионат в разгаре. Мы надеемся на понимание и сотрудничество с руководством сборной, что мы решим вопрос в положительную для нас сторону.

Сам игрок понимает, насколько важно ему сейчас быть с нами. Есть определенное понимание и у тренерского штаба сборной, и я не думаю, что в этом вопросе будут какие-то сложности.

Тем не менее, в данный момент этот вопрос находится в стадии проработки.