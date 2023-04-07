«Зенит» отозвал Ренана из молодежной сборной Бразилии

малкома и клаудиньо тоже однажды отозвали из основной сборной. в итоге тите разозлился и больше их не вызывал. надеюсь, ренан этой участи избежит.
«Зенит» отозвал защитника Роберта Ренана из молодeжной сборной Бразилии, сообщает Бразильская конфедерация футбола.
Ренан был вызван на ближайший сбор молодежной сборной Бразилии, который продлится с 15 по 27 апреля. Он пропустил бы несколько матчей РПЛ.
- Бразильская молодежка на апрельским сборе сыграет с Доминиканской Республикой и Ираком.
- Ренан перешел в «Зенит» в январе из «Коринтианса» как свободный агент.
- Бразилец поучаствовал в 3 матчах РПЛ – вышел в основе и не был заменен.