«Зенит» отозвал Ренана из молодежной сборной Бразилии

«Зенит» отозвал защитника Роберта Ренана из молодeжной сборной Бразилии, сообщает Бразильская конфедерация футбола.
Ренан был вызван на ближайший сбор молодежной сборной Бразилии, который продлится с 15 по 27 апреля. Он пропустил бы несколько матчей РПЛ.
- Бразильская молодежка на апрельским сборе сыграет с Доминиканской Республикой и Ираком.
- Ренан перешел в «Зенит» в январе из «Коринтианса» как свободный агент.
- Бразилец поучаствовал в 3 матчах РПЛ – вышел в основе и не был заменен.
Источник: «Чемпионат»