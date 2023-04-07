«Зенит» отозвал Ренана из молодежной сборной Бразилии

«Зенит» отозвал защитника Роберта Ренана из молодeжной сборной Бразилии, сообщает Бразильская конфедерация футбола.

Ренан был вызван на ближайший сбор молодежной сборной Бразилии, который продлится с 15 по 27 апреля. Он пропустил бы несколько матчей РПЛ.