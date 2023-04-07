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    «Зенит» отозвал Ренана из молодежной сборной Бразилии

    «Зенит» отозвал защитника Роберта Ренана из молодeжной сборной Бразилии, сообщает Бразильская конфедерация футбола.

    Ренан был вызван на ближайший сбор молодежной сборной Бразилии, который продлится с 15 по 27 апреля. Он пропустил бы несколько матчей РПЛ.

    • Бразильская молодежка на апрельским сборе сыграет с Доминиканской Республикой и Ираком.
    • Ренан перешел в «Зенит» в январе из «Коринтианса» как свободный агент.
    • Бразилец поучаствовал в 3 матчах РПЛ – вышел в основе и не был заменен.

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    Источник: «Чемпионат»

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    07.04.2023 09:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3941

      fakeid 7 апреля, 14:55

      малкома и клаудиньо тоже однажды отозвали из основной сборной. в итоге тите разозлился и больше их не вызывал. надеюсь, ренан этой участи избежит.

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