Вратарь «Фламенго» расплакался, узнав о вызове в сборную Бразилии

Голкипер «Фламенго» Хуго Соуза попал в заявку Тите на товарищеские матчи сборной Бразилии, которые состоятся в сентябре.

Ресурс Globo опубликовал видео с реакцией 20-летнего игрока на дебютный вызов в команду. Соуза заплакал, прочитав новость с телефона. Прежде вратарь выступал на международном уровне только за команду до 20-ти лет.

8 сентября бразильцы встретятся с командой США на выезде, 12 – примут сборную Сальвадора.

Напомним, на минувшем ЧМ-2018 пентакампеоны уступили бельгийцам со счетом 1:2 на стадии четвертьфинала.