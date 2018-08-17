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  • Вратарь «Фламенго» расплакался, узнав о вызове в сборную Бразилии

Вратарь «Фламенго» расплакался, узнав о вызове в сборную Бразилии

17 августа 2018, 20:14
4

Голкипер «Фламенго» Хуго Соуза попал в заявку Тите на товарищеские матчи сборной Бразилии, которые состоятся в сентябре.

Ресурс Globo опубликовал видео с реакцией 20-летнего игрока на дебютный вызов в команду. Соуза заплакал, прочитав новость с телефона. Прежде вратарь выступал на международном уровне только за команду до 20-ти лет.

8 сентября бразильцы встретятся с командой США на выезде, 12 – примут сборную Сальвадора.

Напомним, на минувшем ЧМ-2018 пентакампеоны уступили бельгийцам со счетом 1:2 на стадии четвертьфинала.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Globo
Товарищеские матчи Фламенго Бразилия Бразилия (мол.)
Комментарии (4)
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KOLBIS
1534526189
Рева-корова)))...Конечно счастье,поздравления...
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vladik12
1534526527
Показушник.
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Мария Мария
1534528554
мимими... да ладно, еще Алисона за пояс заткнет)))
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Zly
1534530545
алисон,эдерсон....роль третьего если только
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