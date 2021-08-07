ЦСКА поздравил Фукса с олимпийским золотом. Игрок ни провел на турнире ни матча

Ну хоть где-то у него будет титул! В ЦСКА ведь не дождёшься!
ЦСКА отреагировал на победу сборной Бразилии в финале Олимпиады над Испанией. В заявке бразильцев был защитник москвичей Бруно Фукс.
Фукс в Японии не провел ни одного матча.
- ЦСКА купил игрока в прошлом году за 8 миллионов евро.
- Фукс провел в РПЛ 1 матч.
- ЦСКА завтра, 8 августа, сыграет в дерби с «Динамо».
Поздравляем @bruno_fuchs99 с завоеванием сборной Бразилии золота Олимпийских игр! pic.twitter.com/c86YFx38sl— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) August 7, 2021