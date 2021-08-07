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    ЦСКА поздравил Фукса с олимпийским золотом. Игрок ни провел на турнире ни матча

    ЦСКА отреагировал на победу сборной Бразилии в финале Олимпиады над Испанией. В заявке бразильцев был защитник москвичей Бруно Фукс.

    Фукс в Японии не провел ни одного матча.

    • ЦСКА купил игрока в прошлом году за 8 миллионов евро.
    • Фукс провел в РПЛ 1 матч.
    • ЦСКА завтра, 8 августа, сыграет в дерби с «Динамо».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер ЦСКА

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    07.08.2021 22:15
    Комментарии7
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      Рейтинг: +10137

      BRO_football 1 минуту назад

      Ну хоть где-то у него будет титул! В ЦСКА ведь не дождёшься!

      0
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      Рейтинг: +21111

      bset 43 минуты назад

      Легенда! 1 матч за весь сезон и завоеванное золото. Жаль в августе прошлого года на поле выходил. Так бы без матчей это золото было бы еще легендарнее.

      0
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      Рейтинг: +3191

      Axe111 1 час назад

      Лол

      0
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      Рейтинг: +7841

      Cleaner 2 часа назад

      ЦСКА, ищите нормального ТРЕНЕРА, а не поздравлениями пустыми занимайтесь...(((

      0
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      Рейтинг: +1633

      Радио1000шумеров 2 часа назад

      Вот это я понимаю Фукс устроился: везде числится, нигде не играет, ни за что получает деньги и титулы)

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      Рейтинг: +362

      gunstilzit 3 часа назад

      Зверюга!!!!

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      Рейтинг: +1513

      lek! 3 часа назад

      8 Лямов и один матч , что с ним ?
      Он слишком хорошо для нашего чемпионата ? Промах так промах

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