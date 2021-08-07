ЦСКА поздравил Фукса с олимпийским золотом. Игрок ни провел на турнире ни матча

ЦСКА отреагировал на победу сборной Бразилии в финале Олимпиады над Испанией. В заявке бразильцев был защитник москвичей Бруно Фукс.

Фукс в Японии не провел ни одного матча.

ЦСКА купил игрока в прошлом году за 8 миллионов евро.

Фукс провел в РПЛ 1 матч.

ЦСКА завтра, 8 августа, сыграет в дерби с «Динамо».