Лев: «Евро-U21 и Кубок конфедераций мало влияют на чемпионат мира»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал победу молодежной команды на Евро-U21 и выступление на Кубке конфедераций. Завтра чемпионы мира сыграют в финале турнира против команды Мексики.

«Безусловно, нас порадовала победа молодежной сборной на чемпионате Европы. Она говорит о том, что была проделана правильная и хорошая работа на уровне академий и федерации, заложена хорошая основа на следующий год. Но чемпионат мира – самый главный турнир и самый сложный, и мы должны выкладываться полностью на протяжении пяти недель. Нужно выиграть семь матчей, не допускать в них вообще никаких ошибок, особенно в играх на вылет.

Шесть-семь стран обладают очень мощными сборными для того, чтобы добиться успеха на чемпионате мира. На каждую игру мы должны выходить в идеальной форме, без травм. За год с игроками может случиться что угодно. Такие турниры полезны для игроков, их развития, уверенности в себе и конкуренции, конечно. Но до следующего года остаются еще 12 месяцев. И эти два турнира мало влияют на тот, что пройдет следующим летом.

У нас есть хороший подбор талантов, но им надо еще достичь такого уровня, чтобы побороться за победу на чемпионате мира», – сказал Лев.

Матч Чили – Германия состоится на стадионе «Санкт-Петербург». Начало встречи – в 21:00 по московскому времени.