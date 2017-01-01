переговоры с Кунцем.
- товарищ Кунц, вы возглавите нашу сборную?
- я на Олимпиаде, всё поросы потом.
- но у нас игра с Хорватией!
- я на Олимпиаде, всё поросы потом.
- за что мы вам будем плОтить, если вы даже сейчас не хотите ничего делать для нашей сборной! что за отношение!
- я на Олимпиаде, всё поросы потом.
- иди ***** Кунц, ты какой-то мутный, у нас тут очередь за забором, последний раз спрашиваем!
- я на Олимпиаде, всё поросы потом.
РФС не смог договориться с тренером молодежной сборной Германии Штефаном Кунцем о работе в сборной России.
По информации «Спорт-Экспресса», переговоры между сторонами зашли в тупик.
- Сейчас Кунц возглавляет сборную Германии на Олимпиаде в Токио. В первом матче на турнире немцы уступили Бразилии – 2:4.
- По информации «Чемпионата», Кунц был фаворитом РФС.
- Ранее сообщалось, что немецкий тренер – приоритетная кандидатура на смену Станиславу Черчесову.