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    «СЭ»: переговоры РФС с Кунцем зашли в тупик

    РФС не смог договориться с тренером молодежной сборной Германии Штефаном Кунцем о работе в сборной России.

    По информации «Спорт-Экспресса», переговоры между сторонами зашли в тупик.

    • Сейчас Кунц возглавляет сборную Германии на Олимпиаде в Токио. В первом матче на турнире немцы уступили Бразилии – 2:4.
    • По информации «Чемпионата», Кунц был фаворитом РФС.
    • Ранее сообщалось, что немецкий тренер – приоритетная кандидатура на смену Станиславу Черчесову.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:52
    Комментарии13
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      Рейтинг: +239

      сутулая собака и лисы 42 минуты назад

      переговоры с Кунцем.

      - товарищ Кунц, вы возглавите нашу сборную?
      - я на Олимпиаде, всё поросы потом.
      - но у нас игра с Хорватией!
      - я на Олимпиаде, всё поросы потом.
      - за что мы вам будем плОтить, если вы даже сейчас не хотите ничего делать для нашей сборной! что за отношение!
      - я на Олимпиаде, всё поросы потом.
      - иди ***** Кунц, ты какой-то мутный, у нас тут очередь за забором, последний раз спрашиваем!
      - я на Олимпиаде, всё поросы потом.

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      Рейтинг: +120

      Фантомас 67 42 минуты назад

      Пусть Кунцы сидят в своей Германии. Неужели Дюковым не понятно, что это торг, на то, чтобы "выторговать" побольше бабла. Работа с нашей заслуженной сборной, во главе с клоуном-капитаном Дюбиньо, на последнем пункте контракта.

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      Рейтинг: +51

      АлексМак 1 час назад

      И хорошо. Ставьте Бердыева.

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      Рейтинг: +3286

      Алехсбургер. 1 час назад

      "Что русскому хорошо,то немцу-смерть."

      — Ты дело хорошее сделал, брат. Меня выручил. И людям помог. Теперь только русские люди торговать будут
      — А немцы?
      — Какие немцы?
      — Ну немцы!
      — Зачем немцы?"

      0
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      Рейтинг: +49408

      portero 1 час назад

      Наверное дело в деньгах или сколько дней ему тусить (в смысле просматривать лично игры и игроков) за эти деньги в России...
      Есть ещё вариант наши хотят откат, что для немца неприемлемо...

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      Рейтинг: +1568

      Радио1000шумеров 2 часа назад

      Ну вот, 2-4 бразилам слили. А немецкие дядьки, помнится, 7-1 натянули. К черту такого лузера)

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      Рейтинг: +21001

      bset 2 часа назад

      Видимо почувствовали разницу между российским и европейским тренером. У нас Черчесов регулярно давал комментарии в стиле "Ну а что вы хотели? Что имеем, с тем и работаю". А тут видимо Кунц инициативный, выдвигает ряд требований к улучшению футбола, чтобы создать себе условия для продуктивной работы. Европейские тренеры могут своим экспертным мнением переворачивать весь подход к воспитанию молодежи, а у нас сидят с совком в голове и думают "Да кто он такой? Его дело состав выбирать и на тренировке в свисток свистеть"

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      Рейтинг: +7164

      Alekxei Z. 2 часа назад

      СЭ - главный пиз...ол страны.

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      Рейтинг: +303

      111Hunter111 2 часа назад

      С этими колченогими кого угодно ставь, результата не бедет, у нас и молодежка и юниоры в опе.пока человек 20 не будут играть в клубах европы, чтобы был выбор.а у нас молодой игрок попал в клуб, подписал контракт и все жизнь удалась.

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      Рейтинг: +5818

      Fusballer 2 часа назад

      Да и нафиг он нужен. Ставьте уже Бердыева, ироды!

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