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    Сборная Германии по футболу - Таблица

    Сайт www.dfb.de/index/
    Турниры:
    Группа D И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Бразилия (мол.) 3 2 1 0 7:3 +4 7
    2. Кот-д'Ивуар (мол.) 3 1 2 0 3:2 +1 5
    3. Германия (мол.) 3 1 1 1 6:7 -1 4
    4. Саудовская Аравия (мол.) 3 0 0 3 4:8 -4 0
    Группа D И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Бразилия (мол.) 2 1 1 0 4:2 +2 4
    2. Кот-д'Ивуар (мол.) 1 1 0 0 2:1 +1 3
    3. Германия (мол.) 1 0 1 0 1:1 0 1
    4. Саудовская Аравия (мол.) 2 0 0 2 3:6 -3 0
    Группа D И В Н П Мячи Разница Очки
    1. Бразилия (мол.) 1 1 0 0 3:1 +2 3
    2. Германия (мол.) 2 1 0 1 5:6 -1 3
    3. Кот-д'Ивуар (мол.) 2 0 2 0 1:1 0 2
    4. Саудовская Аравия (мол.) 1 0 0 1 1:2 -1 0
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