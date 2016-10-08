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  • Писарев: «Нечасто увидишь, как Германия тянет время на своем поле»

Писарев: «Нечасто увидишь, как Германия тянет время на своем поле»

8 октября 2016, 06:32
2

Старший тренер молодежной сборной России Николай Писарев высоко оценил самоотдачу своих подопечных в матче с командой Германии (3:4) в рамках отборочной кампании к чемпионату Европы-2017.

«Мы встречались в гостях с мотивированным соперником, которому очень нужна была победа. Наша команда здорово начала игру, создала три момента. Немцы этого не ожидали, но потом сумели перестроиться. У Германии в составе собраны индивидуально сильные футболисты, особенно в линии атаки, и это сказалось на исходе поединка. Наших ребят трудно в чем-то упрекнуть, но все равно надо еще раз посмотреть игру, проанализировать все моменты. Четыре пропущенных гола – многовато. Тем не менее, игра получилась хорошей. Несмотря на итоговый результат, мы можем записать ее себе в актив. Конечно, проигрывать неприятно, пускай, даже Германии. Тем не менее, наши ребята получили отличный опыт. Не каждый день играешь с соперниками такого уровня в официальных матчах.

Сегодня у нас не набралось полной заявки на матч – из-за травм мы не досчитались сразу шести футболистов в молодежной сборной. Это стало серьезной проблемой для нас. Зато оставшиеся ребята – молодцы. Несмотря на отсутствие как таковой турнирной мотивации, они нашли в себе силы, проявили характер. Понравилось, что наши футболисты до последнего старались отыграться, оказывали давление на ворота соперника. Нечасто увидишь, как Германия тянет время на своем поле», – заявил Писарев.

Источник: РФС
Германия (мол) Россия (мол) Писарев Николай
Комментарии (2)
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swot1205
1475900820
Молочики
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1bear
1475909912
...показали неплохой футбол...
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