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    Галактионов – о критике Маслова: «Мы так можем его психологически убить и закопать»

    Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов прокомментировал поражение в матче с Францией (0:2) во 2-м туре группового этапа Евро-U21 и высказался об игре защитника Павла Маслова, нарушения которого привели к двум пенальти.

    «Пока не пересматривали моменты с пенальти. В первом, наверное, фол был, во втором – была ли рука отставлена, было ли это целенаправленно – не знаю. Судья принял решение, его бессмысленно обсуждать.

    Уже быстро поговорил с Масловым, он очень расстроен. Команда его поддерживает, я тоже. Самое простое для СМИ и болельщиков – бросить всe на молодого игрока. Но мы так можем его психологически убить и закопать.

    Наоборот, надо поддержать его в этой ситуации, чтобы дальше старался не допускать таких ошибок. Они не критические, но оказались результативными. И это не его проблема – всегда есть цепочка: значит, не доработала вся команда. И принимает вину вся команда и я в том числе.

    Французы отдавали мяч и ничего не показали? Так говорить нельзя – они хороши на мяче и во взаимодействиях, мы были готовы к тому, как они будут играть. Но остроты в завершающей стадии у нас было не так много. Надо играть немного понастырнее и понаглее», – цитирует Галактионова «Чемпионат».

    • Сборная России опустилась на третье место в группе С. Франция опережает команду Михаила Галактионова лишь по дополнительным показателям.
    • Первое место в группе занимает сборная Дании, одержавшая две победы в двух турах.
    • Россия сыграет с датчанами 31 марта.

    Максименко: «Неплохо смотрелись. У Франции было только два пенальти»

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4103

      maygli 1 час назад

      Он и в Спартаке такие ляпы допускал и допускает. И как долго он ещё будет учиться на своих ошибках? В нападении он хорош, но в защите его игра всё время, как на иголках, держит в напряжении болельщиков. Нет стабильности, может сыграть очень хорошо и может накосячить.

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      Рейтинг: +14565

      derrik2000 1 час назад

      Браво! Браво, Галактионов!
      Долларового миллионера мы ещё должны и утешать, что он за свою, совершенно не оправданную КУЧЕЙ БАБЛА, "игру", как в Спартаке, так и в сборной, расстроился, видите ли.
      Может, ему ещё сопельки вытереть и соску дать???

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