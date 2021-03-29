Галактионов – о критике Маслова: «Мы так можем его психологически убить и закопать»

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов прокомментировал поражение в матче с Францией (0:2) во 2-м туре группового этапа Евро-U21 и высказался об игре защитника Павла Маслова, нарушения которого привели к двум пенальти.

«Пока не пересматривали моменты с пенальти. В первом, наверное, фол был, во втором – была ли рука отставлена, было ли это целенаправленно – не знаю. Судья принял решение, его бессмысленно обсуждать.

Уже быстро поговорил с Масловым, он очень расстроен. Команда его поддерживает, я тоже. Самое простое для СМИ и болельщиков – бросить всe на молодого игрока. Но мы так можем его психологически убить и закопать.

Наоборот, надо поддержать его в этой ситуации, чтобы дальше старался не допускать таких ошибок. Они не критические, но оказались результативными. И это не его проблема – всегда есть цепочка: значит, не доработала вся команда. И принимает вину вся команда и я в том числе.

Французы отдавали мяч и ничего не показали? Так говорить нельзя – они хороши на мяче и во взаимодействиях, мы были готовы к тому, как они будут играть. Но остроты в завершающей стадии у нас было не так много. Надо играть немного понастырнее и понаглее», – цитирует Галактионова «Чемпионат».

Сборная России опустилась на третье место в группе С. Франция опережает команду Михаила Галактионова лишь по дополнительным показателям.

Первое место в группе занимает сборная Дании, одержавшая две победы в двух турах.

Россия сыграет с датчанами 31 марта.

Максименко: «Неплохо смотрелись. У Франции было только два пенальти»