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  • Галактионов – о критике Маслова: «Мы так можем его психологически убить и закопать»

Галактионов – о критике Маслова: «Мы так можем его психологически убить и закопать»

29 марта 2021, 00:58
20

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов прокомментировал поражение в матче с Францией (0:2) во 2-м туре группового этапа Евро-U21 и высказался об игре защитника Павла Маслова, нарушения которого привели к двум пенальти.

«Пока не пересматривали моменты с пенальти. В первом, наверное, фол был, во втором – была ли рука отставлена, было ли это целенаправленно – не знаю. Судья принял решение, его бессмысленно обсуждать.

Уже быстро поговорил с Масловым, он очень расстроен. Команда его поддерживает, я тоже. Самое простое для СМИ и болельщиков – бросить всe на молодого игрока. Но мы так можем его психологически убить и закопать.

Наоборот, надо поддержать его в этой ситуации, чтобы дальше старался не допускать таких ошибок. Они не критические, но оказались результативными. И это не его проблема – всегда есть цепочка: значит, не доработала вся команда. И принимает вину вся команда и я в том числе.

Французы отдавали мяч и ничего не показали? Так говорить нельзя – они хороши на мяче и во взаимодействиях, мы были готовы к тому, как они будут играть. Но остроты в завершающей стадии у нас было не так много. Надо играть немного понастырнее и понаглее», – цитирует Галактионова «Чемпионат».

  • Сборная России опустилась на третье место в группе С. Франция опережает команду Михаила Галактионова лишь по дополнительным показателям.
  • Первое место в группе занимает сборная Дании, одержавшая две победы в двух турах.
  • Россия сыграет с датчанами 31 марта.

Максименко: «Неплохо смотрелись. У Франции было только два пенальти»

Источник: «Чемпионат»
Молодежный чемпионат Европы Россия (мол) Маслов Павел Галактионов Михаил
Комментарии (20)
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derrik2000
1616971569
Браво! Браво, Галактионов! Долларового миллионера мы ещё должны и утешать, что он за свою, совершенно не оправданную КУЧЕЙ БАБЛА, "игру", как в Спартаке, так и в сборной, расстроился, видите ли. Может, ему ещё сопельки вытереть и соску дать???
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Atom2020
1616991604
Маслов играет на уровне ПФЛ. Какая сборная? И как могут личные ошибки, приведшие к двум пенальти, быть не "критическими"? Косяки в каждом матче говорят об уровне игрока.
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sochi-2013
1616992867
Дайте пацану отдохнуть и повысить мастерство. И в Спартаке он прилично "привез". Может это не его позиция?
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Из Твери Леха
1616996091
Пожелаем Маслову играть в основе спартака!
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neveldomha
1616996153
Если сломается, то грош ему цена.
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САДЫЧОК
1616999957
У Маслова самый высокий ТТД в РПЛ ...(все обвинения , в том , что он слабый футболист -это удел грязных СМИ и пацанчиков из Твери..) Маслов-это очень хороший защитник ! А , в этом матче катастрофа была у Захаряна, но он слишком молод...
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paracetamol
1617000590
"мы так можем его психологически убить и закопать...." - убить и закопать не надо, но зачем ставить на игру неподготовленного молокососа, а, тренеришка? Именно такие убивают и закапывают таланты!
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Вомбат
1617001707
Маслов пока не очень хороший защитник, под давлением он сразу ошибается, а его нынешние ТТД -- результат подавляющего преимущества Спартака над соперниками этой весной. Не более того. Но вчера он старался и сыграл как умеет. Раньше молодежная команда России вообще была филиалом молодежки Спартака. И тренировали ее исключительно бывшие игроки Спартака, и вызывали в нее, в основном красно-белую молодежь, а тех, кого все же вызывали не оттуда, на поле почти не выпускали. Теперь это изменилось, и результат налицо -- команда наконец-то вышла на Евро. Хотя и теперь молодежную сборную убили ошибки игрока Спартака, но ни лично он, ни Спартак в этом не виноваты. Возможно тренеру надо было поставить на эту позицию игрока с более крепкой психикой. Возможно, у нашей команды изначально не было шансов в такой сильной группе. Ведь она попала на Евро только благодаря победе сербов над поляками, сыграв в отборе очень неровно.
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NewLife
1617014550
Маслов - это одно из слабых мест обороны Спартака, но если его поставили в основу молодежки, то тренеры, видимо, считают, что альтернатива еще хуже. Игра Маслова бесспорно повлияла на результат, но разве также не повлияла на результат игра Чалова, который постоянно губил голевые моменты.
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алдан2014
1617019507
Губерниев гнида уже отметился обвинителем. До чего пакостный человек, хуже червяка
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