Максименко: «Неплохо смотрелись. У Франции было только два пенальти»

Вратарь молодежной сборной России Александр Максименко прокомментировал поражение в матче с Францией (0:2) во 2-м туре группового этапа Евро-U21.

«Все ожидали тяжелой игры, потому что французов укололи в прошлой игре. Они вышли еще злее. В принципе мы неплохо смотрелись, там были только два пенальти, что мне на память приходит.

Во втором тайме вообще ребята заставили их играть длинными передачами. Поэтому голову не опускаем, будем готовиться к Дании.

Сейчас проанализируем, надо стать злее. Надо выходить на Данию и на 200 процентов вкладываться», – цитирует Максименко «Матч ТВ».