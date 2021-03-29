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  • Максименко: «Неплохо смотрелись. У Франции было только два пенальти»

Максименко: «Неплохо смотрелись. У Франции было только два пенальти»

29 марта 2021, 00:32

Вратарь молодежной сборной России Александр Максименко прокомментировал поражение в матче с Францией (0:2) во 2-м туре группового этапа Евро-U21.

«Все ожидали тяжелой игры, потому что французов укололи в прошлой игре. Они вышли еще злее. В принципе мы неплохо смотрелись, там были только два пенальти, что мне на память приходит.

Во втором тайме вообще ребята заставили их играть длинными передачами. Поэтому голову не опускаем, будем готовиться к Дании.

Сейчас проанализируем, надо стать злее. Надо выходить на Данию и на 200 процентов вкладываться», – цитирует Максименко «Матч ТВ».

  • Сборная России опустилась на третье место в группе С. Франция опережает команду Михаила Галактионова лишь по дополнительным показателям.
  • Первое место в группе занимает сборная Дании, одержавшая две победы в двух турах.
  • Россия сыграет с датчанами 31 марта.

Источник: «Матч ТВ»
Молодежный чемпионат Европы Россия (мол) Франция (мол) Максименко Александр
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