Максименко: «Неплохо смотрелись. У Франции было только два пенальти»

Вратарь молодежной сборной России Александр Максименко прокомментировал поражение в матче с Францией (0:2) во 2-м туре группового этапа Евро-U21.
«Все ожидали тяжелой игры, потому что французов укололи в прошлой игре. Они вышли еще злее. В принципе мы неплохо смотрелись, там были только два пенальти, что мне на память приходит.
Во втором тайме вообще ребята заставили их играть длинными передачами. Поэтому голову не опускаем, будем готовиться к Дании.
Сейчас проанализируем, надо стать злее. Надо выходить на Данию и на 200 процентов вкладываться», – цитирует Максименко «Матч ТВ».
- Сборная России опустилась на третье место в группе С. Франция опережает команду Михаила Галактионова лишь по дополнительным показателям.
- Первое место в группе занимает сборная Дании, одержавшая две победы в двух турах.
- Россия сыграет с датчанами 31 марта.
Источник: «Матч ТВ»