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    Максименко: «Неплохо смотрелись. У Франции было только два пенальти»

    Вратарь молодежной сборной России Александр Максименко прокомментировал поражение в матче с Францией (0:2) во 2-м туре группового этапа Евро-U21.

    «Все ожидали тяжелой игры, потому что французов укололи в прошлой игре. Они вышли еще злее. В принципе мы неплохо смотрелись, там были только два пенальти, что мне на память приходит.

    Во втором тайме вообще ребята заставили их играть длинными передачами. Поэтому голову не опускаем, будем готовиться к Дании.

    Сейчас проанализируем, надо стать злее. Надо выходить на Данию и на 200 процентов вкладываться», – цитирует Максименко «Матч ТВ».

    • Сборная России опустилась на третье место в группе С. Франция опережает команду Михаила Галактионова лишь по дополнительным показателям.
    • Первое место в группе занимает сборная Дании, одержавшая две победы в двух турах.
    • Россия сыграет с датчанами 31 марта.

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    Источник: «Матч ТВ»

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