Анри – новый тренер молодежной сборной Франции

Тьери Анри официально возглавил молодежную сборную Франции.
«Я не был доволен ролью эксперта. Я сделал все возможное, чтобы быть как можно ближе к полю. Мне нужно тренировать», – сказал 46-летний француз на своей презентации.
- Анри ранее возглавлял «Монако» и «Монреаль Импакт».
- До последнего времени он входил в тренерский штаб сборной Бельгии.
- В молодежной сборной Франции Анри сменил Сильвена Риполла.
- Под его руководством французы выступят на домашней Олимпиаде-2024.
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