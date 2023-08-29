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    Анри – новый тренер молодежной сборной Франции

    Тьери Анри официально возглавил молодежную сборную Франции.

    «Я не был доволен ролью эксперта. Я сделал все возможное, чтобы быть как можно ближе к полю. Мне нужно тренировать», – сказал 46-летний француз на своей презентации.

    • Анри ранее возглавлял «Монако» и «Монреаль Импакт».
    • До последнего времени он входил в тренерский штаб сборной Бельгии.
    • В молодежной сборной Франции Анри сменил Сильвена Риполла.
    • Под его руководством французы выступят на домашней Олимпиаде-2024.

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    Источник: L’Equipe

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