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    Дивеев: «Мы играли с французами на равных, ударов у нас даже больше»

    Защитник молодежной сборной России Игорь Дивеев высказался после поражения от Франции в матче Евро-2021 (U-21).

    • Россияне проиграли со счетом 0:2 и опустились на третье место в группе.
    • Французы оба гола забили с пенальти после фолов Павла Маслова.
    • Решающий матч с Данией Россия проведет 31 марта в 19:00 мск.

    «Сейчас уже стоит думать о Дании, побеждать и идти дальше. Сегодня мы играли с французами на равных. По владению мяча равные цифры, ударов у нас даже больше. А если посмотреть на игру Франция – Дания, то датчане просто агрессивно оборонялись – вот и все. Главное, быстро забить, а там игра пойдет.

    Мы живы, все в порядке. Вы думаете, мы французам проиграем и все? Нет, у нас все нормально. Ничего, поражение, такое бывает. Сейчас будем готовиться к датчанам, у нас есть три дня подготовки.

    Игра была эмоциональная с самого начала, ведь выходили на газон против Франции. Конечно, эмоции были. Мы были готовы к любому составу французов. Они нас ничем не удивили.

    Они держали мяч, но опасных моментов так и не создали, если не считать двух пенальти. В этих моментах – да, не доработали. В первом эпизоде Эдуард оказался более резким, и Паша (Маслов) попал ему в ногу. А во втором мяч во время контратаки попал в руку. У нас тоже был момент у Захаряна. Забей его – все пошло бы по-другому», – сказал Дивеев.

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    Источник: Официальный сайт РФС

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4523

      Давид59 3 минуты назад

      Играли вроде неплохо. Но бросилась в глаза суета при выполнении последнего паса в штрафной соперника. После момента с Захаряном ни одного точного паса в районе штрафной. Всё время в никуда.

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      Рейтинг: +4523

      Давид59 12 минут назад

      Смотрел я повтор нарушения на первом пенальти и ничего не увидел. Маслов в момент касания его французом стоял на двух ногах, а француз ловко о его ногу "зацепился". ВАР бы точно отменил.

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      Рейтинг: +2559

      Fusballer 16 минут назад

      Надеюсь, это не начало черной полосы.

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      Рейтинг: +1301

      elessar arnor 41 минуту назад

      начинается..

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