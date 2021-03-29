Дивеев: «Мы играли с французами на равных, ударов у нас даже больше»

Защитник молодежной сборной России Игорь Дивеев высказался после поражения от Франции в матче Евро-2021 (U-21).

Россияне проиграли со счетом 0:2 и опустились на третье место в группе.

Французы оба гола забили с пенальти после фолов Павла Маслова .

. Решающий матч с Данией Россия проведет 31 марта в 19:00 мск.

«Сейчас уже стоит думать о Дании, побеждать и идти дальше. Сегодня мы играли с французами на равных. По владению мяча равные цифры, ударов у нас даже больше. А если посмотреть на игру Франция – Дания, то датчане просто агрессивно оборонялись – вот и все. Главное, быстро забить, а там игра пойдет.

Мы живы, все в порядке. Вы думаете, мы французам проиграем и все? Нет, у нас все нормально. Ничего, поражение, такое бывает. Сейчас будем готовиться к датчанам, у нас есть три дня подготовки.

Игра была эмоциональная с самого начала, ведь выходили на газон против Франции. Конечно, эмоции были. Мы были готовы к любому составу французов. Они нас ничем не удивили.

Они держали мяч, но опасных моментов так и не создали, если не считать двух пенальти. В этих моментах – да, не доработали. В первом эпизоде Эдуард оказался более резким, и Паша (Маслов) попал ему в ногу. А во втором мяч во время контратаки попал в руку. У нас тоже был момент у Захаряна. Забей его – все пошло бы по-другому», – сказал Дивеев.

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