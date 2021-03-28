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  • Молодежный Евро-2021. Россия уступила Франции, дважды пропустив с пенальти

Молодежный Евро-2021. Россия уступила Франции, дважды пропустив с пенальти

28 марта 2021, 23:51
19

Молодежная сборная России проиграла Франции во 2-м туре группового этапа Евро-U21.

Оба гола сборная России пропустила после пенальти, назначенных за нарушения защитника «Спартака» Павла Маслова.

Сборная Франции одержала первую победу на турнире и поднялась на второе место в группе C. В активе французов три очка – они опережают Россию лишь по дополнительным показателям.

Первое место в группе занимает сборная Дании, одержавшая две победы в двух турах.

Молодежный чемпионат Европы. Групповой этап. 2-й тур

Россия – Франция – 0:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Эдуар (с пенальти), 15; 0:2 – Иконе, 24.

Календарь молодежного чемпионата Европы

Турнирная таблица молодежного чемпионата Европы

Источник: Бомбардир.ру
Молодежный чемпионат Европы Россия (мол) Франция (мол)
Комментарии (19)
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Ageorgov
1616964946
Французы были и быстрей, и техничней, и хитрей, вообще, «мастеровитей», особенно в первом тайме. Наши – более «деревянные», хотя и старались. Сегодня Чалов – разочарование , с точки зрения техники и скорости «мышления», да все были сегодня «тормозами» в сравнении с картавыми.. неумехи в завершении атак.
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LOKOfanatik19
1616965265
Только и видел целый матч, как Дивеев отдает Евгеньеву и обратно... полузащита вообще не может обострить передачами. Если не ошибаюсь, то не один из наших не обвел француза, Макаров если только и француза и свои ноги обводил. Да, разница уровня на лицо. Но, что то французы вообще не мотивированны
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PAREVG.
1616965933
Посмотрел только начало трансляции, после гимнов - выключил. Под видом молодежки Франции, играла сборная африканских стран... В стартовом составе из 11 игроков было всего ДВА (2) БЕЛЫХ человека, остальные - мартыхаи. В 1998 году, когда Франция стала чемпионом мири, в составе был только 1 мартыхай. Такие команды надо исключать из состава европейских стран, пускай играют за кубок африки ( или как он там называется) с себе подобными.
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вальтер79
1616966142
печалька жаль чуда не случилось пашка маслов однозначно герой встречи оттянул огонь на себя чтоб других не чихвостили за эту игру))))))
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RUSARM
1616966442
Обосрались по полной!!! Нет слов,нет психологии победителя!!
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ySS
1616967030
Сборная африканских стран оказалась быстрее, обученее и, главное, хитрее. Понравился Лесовой. Обляков очень старался и выручал в обороне. Макаров слишком хотел заявить о себе, слишком. Чалов на своем уровне, похоже звездный час его прошел. Не понравился Тикнизян, все вперед запорол. Может съел чего, нормальный же игрок...)
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paracetamol
1616967106
Галактионов собрал шайку свиней и коней, совершенно слабо тренированную. Одно включение свиного рыла чего стоит, что 2 пена привез. Он и в свинарнике привозил, и не раз, зачем ставить-то было? А после 2 пена вся шайка просто бросила играть, показав свою никчемность. С этим тренеришкой толку не будет, еще хуже Гулько в Химках.
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mutabor0992
1616967520
Ну что,где эти иксПерды которые после Исландии визжали???Вот и усе!!!Показали место нашей сборной.Датчане ничейку сгоняют в третьем матче...И вЯликая сборная галактионова поедет домой.Как то так.
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нейтральныйкакникто
1616986290
А сколько визгу было после Исландии?!?!?! Не стоит делать выводы после одного удачно проведённого матча с , грубо говоря ,не футбольной страной , это касается некоторых экспертов и тех кто на диване .
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Из Твери Леха
1616997092
Честно говоря нет ярого желания за молодежкой следить, т.к. они уже состоявшиеся миллионеры в основном. Если вспомнить молодежку времен Жиркова, Быстрова, где они с Данией играли и были засужены, и где еще Быстров сказал: Судья Скандинав можно сказать из Дании, то те ребята реально хотели за страну выиграть и глаза были более горячи. А тут и классом явно ниже и чувствуется, что мотивации особой у них нет.
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