Молодежный Евро-2021. Россия уступила Франции, дважды пропустив с пенальти

Молодежная сборная России проиграла Франции во 2-м туре группового этапа Евро-U21.

Оба гола сборная России пропустила после пенальти, назначенных за нарушения защитника «Спартака» Павла Маслова.

Сборная Франции одержала первую победу на турнире и поднялась на второе место в группе C. В активе французов три очка – они опережают Россию лишь по дополнительным показателям.

Первое место в группе занимает сборная Дании, одержавшая две победы в двух турах.

Молодежный чемпионат Европы. Групповой этап. 2-й тур

Россия – Франция – 0:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Эдуар (с пенальти), 15; 0:2 – Иконе, 24.

Календарь молодежного чемпионата Европы

Турнирная таблица молодежного чемпионата Европы