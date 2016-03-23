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    Молодежный Евро-2021. Россия уступила Франции, дважды пропустив с пенальти

    Молодежная сборная России проиграла Франции во 2-м туре группового этапа Евро-U21.

    Оба гола сборная России пропустила после пенальти, назначенных за нарушения защитника «Спартака» Павла Маслова.

    Сборная Франции одержала первую победу на турнире и поднялась на второе место в группе C. В активе французов три очка – они опережают Россию лишь по дополнительным показателям.

    Первое место в группе занимает сборная Дании, одержавшая две победы в двух турах.

    Молодежный чемпионат Европы. Групповой этап. 2-й тур

    Россия – Франция – 0:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Эдуар (с пенальти), 15; 0:2 – Иконе, 24.

    Календарь молодежного чемпионата Европы

    Турнирная таблица молодежного чемпионата Европы

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    28.03.2021 23:51
    Комментарии14
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      Рейтинг: +3480

      mutabor0992 2 часа назад

      Ну что,где эти иксПерды которые после Исландии визжали???Вот и усе!!!Показали место нашей сборной.Датчане ничейку сгоняют в третьем матче...И вЯликая сборная галактионова поедет домой.Как то так.

      3
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      Рейтинг: +10199

      paracetamol 2 часа назад

      Галактионов собрал шайку свиней и коней, совершенно слабо тренированную. Одно включение свиного рыла чего стоит, что 2 пена привез. Он и в свинарнике привозил, и не раз, зачем ставить-то было? А после 2 пена вся шайка просто бросила играть, показав свою никчемность. С этим тренеришкой толку не будет, еще хуже Гулько в Химках.

      -3
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      Рейтинг: +1865

      ySS 2 часа назад

      Сборная африканских стран оказалась быстрее, обученее и, главное, хитрее.
      Понравился Лесовой. Обляков очень старался и выручал в обороне. Макаров слишком хотел заявить о себе, слишком.
      Чалов на своем уровне, похоже звездный час его прошел. Не понравился Тикнизян, все вперед запорол. Может съел чего, нормальный же игрок...)

      3
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      Рейтинг: +357

      RUSARM 2 часа назад

      Обосрались по полной!!! Нет слов,нет психологии победителя!!

      3
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      Рейтинг: +56

      вальтер79 2 часа назад

      печалька жаль чуда не случилось пашка маслов однозначно герой встречи оттянул огонь на себя чтоб других не чихвостили за эту игру))))))

      4
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      Рейтинг: +2399

      PAREVG. 2 часа назад

      Посмотрел только начало трансляции, после гимнов - выключил.
      Под видом молодежки Франции, играла сборная африканских стран...
      В стартовом составе из 11 игроков было всего ДВА (2) БЕЛЫХ человека, остальные - мартыхаи. В 1998 году, когда Франция стала чемпионом мири, в составе был только 1 мартыхай.
      Такие команды надо исключать из состава европейских стран, пускай играют за кубок африки ( или как он там называется) с себе подобными.

      6
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      Рейтинг: +3480

      mutabor0992 > PAREVG. 2 часа назад

      Ну у нас тоже армяне присутствуют...Что поделаешь?Миграция.Пилять!!!

      1
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      Рейтинг: +2399

      PAREVG. > mutabor0992 2 часа назад

      Армяне - европеоиды, а там мартыхаи вонючие.

      1
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      Рейтинг: +3480

      mutabor0992 > PAREVG. 2 часа назад

      А в первой сборной у нас???Фернандес- русский???Да и был такой персонаж как Чуйсе...Просто учить нужно с детства.Да и правду о них говорить,а не лизать им одно место...Вон какой визг был после Исландии.Как-будто Германию или Бразилию обыграли.

      0
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      Рейтинг: +2399

      PAREVG. > mutabor0992 2 часа назад

      Фернандес - белый, но, лично я, категорически против любой натурализации. Чтобы представлять государство где либо, человек должен там родиться и вырасти, а не прожить 5 лет и сдать экзамен на знание языка.
      С тем же успехом, условный Ари, сможет баллотироваться в президенты.
      Не дай БОГ, обезьноподобного президента на РУСИ.

      1
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      Рейтинг: +434

      GammiD 3 часа назад

      Галактионов заменами сломал игру, ну по крайней мере хоть что то создавали...

      0
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      Рейтинг: +1708

      LOKOfanatik19 3 часа назад

      Только и видел целый матч, как Дивеев отдает Евгеньеву и обратно... полузащита вообще не может обострить передачами. Если не ошибаюсь, то не один из наших не обвел француза, Макаров если только и француза и свои ноги обводил. Да, разница уровня на лицо. Но, что то французы вообще не мотивированны

      2
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      Рейтинг: +12281

      KLIM777 3 часа назад

      Перехвалили героев.

      В целом равная игра была, но в плане реализации и создании моментов все очень плохо. Эти корявые удары Макарова и Чалова прям разъедали глаза. Если Данию не обыграют, то грош цена этим хвалам. Можно будет констатировать случайность выхода на ЕВРО

      4
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      Рейтинг: +86

      Ageorgov 3 часа назад

      Французы были и быстрей, и техничней, и хитрей, вообще, «мастеровитей», особенно в первом тайме. Наши – более «деревянные», хотя и старались. Сегодня Чалов – разочарование , с точки зрения техники и скорости «мышления», да все были сегодня «тормозами» в сравнении с картавыми.. неумехи в завершении атак.

      5
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