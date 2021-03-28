Молодежный Евро-2021. Россия уступила Франции, дважды пропустив с пенальти

Молодежная сборная России проиграла Франции во 2-м туре группового этапа Евро-U21.
Оба гола сборная России пропустила после пенальти, назначенных за нарушения защитника «Спартака» Павла Маслова.
Сборная Франции одержала первую победу на турнире и поднялась на второе место в группе C. В активе французов три очка – они опережают Россию лишь по дополнительным показателям.
Первое место в группе занимает сборная Дании, одержавшая две победы в двух турах.
Молодежный чемпионат Европы. Групповой этап. 2-й тур
Голы: 0:1 – Эдуар (с пенальти), 15; 0:2 – Иконе, 24.
Календарь молодежного чемпионата Европы
Источник: Бомбардир.ру