Галактионов: «С французами мы играли как минимум на равных. Старались играть активно и не от обороны»

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов оценил игру своей команды в матче 2-го тура группового этапа Евро-U21 с Францией (0:2).

«С французами мы играли как минимум на равных, второй тайм, большую его часть, превосходили соперника. Не хватило остроты в завершающей стадии атак – доводили подходы до завершения, ударов. Были моменты у Захаряна, Чалова, Грулeва.

Темп мы выдержали, старались играть активно и не от обороны, не отходить от того футбола, что был в первой игре. Упрекнуть ребят нельзя, но да – результат неудовлетворительный.

Понятно, что поражение неприятное, теперь совсем другой расклад в группе. Мы изучали Данию, но до команды пока не доводили. Надо остыть, проанализировать и всe донести до игроков. Не в первый раз в такой ситуации, знаем, как себя вести. Надо выходить и выигрывать», – цитирует Галактионова «Чемпионат».

Сборная России опустилась на третье место в группе С. Франция опережает команду Михаила Галактионова лишь по дополнительным показателям.

Первое место в группе занимает сборная Дании, одержавшая две победы в двух турах.

Россия сыграет с датчанами 31 марта.

Галактионов – о критике Маслова: «Мы так можем его психологически убить и закопать»