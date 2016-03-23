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    Галактионов: «С французами мы играли как минимум на равных. Старались играть активно и не от обороны»

    Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов оценил игру своей команды в матче 2-го тура группового этапа Евро-U21 с Францией (0:2).

    «С французами мы играли как минимум на равных, второй тайм, большую его часть, превосходили соперника. Не хватило остроты в завершающей стадии атак – доводили подходы до завершения, ударов. Были моменты у Захаряна, Чалова, Грулeва.

    Темп мы выдержали, старались играть активно и не от обороны, не отходить от того футбола, что был в первой игре. Упрекнуть ребят нельзя, но да – результат неудовлетворительный.

    Понятно, что поражение неприятное, теперь совсем другой расклад в группе. Мы изучали Данию, но до команды пока не доводили. Надо остыть, проанализировать и всe донести до игроков. Не в первый раз в такой ситуации, знаем, как себя вести. Надо выходить и выигрывать», – цитирует Галактионова «Чемпионат».

    • Сборная России опустилась на третье место в группе С. Франция опережает команду Михаила Галактионова лишь по дополнительным показателям.
    • Первое место в группе занимает сборная Дании, одержавшая две победы в двух турах.
    • Россия сыграет с датчанами 31 марта.

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    Источник: «Чемпионат»

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