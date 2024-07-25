Хакими получил расистские сообщения после матча с Аргентиной на Олимпиаде

Защитник «ПСЖ» и олимпийской сборной Марокко Ашраф Хакими после матча с Аргентиной (2:1) на Играх-2024 получил на своей странице в соцсети оскорбительные комментарии от аргентинских фанатов и эмодзи в виде символов, отсылающих к цвету кожи футболиста.
Также ему писали слово «насильник» (в марте 2023 года Хакими обвинили в изнасиловании 24-летней девушки, игрок отрицал эти обвинеия) и прочие оскорбления.
- На 16-й добавленной ко второму тайму минуте Аргентина забил мяч, судья отправился смотреть видеоповтор на предмет возможного офсайда, но в это время на трибунах стадиона «Жоффруа Гишар» в Сент-Этьене начались беспорядки.
- Арбитр увел команды с поля, а зрителей попросили покинуть стадион. Пауза в матче продолжалась около двух часов. После возобновления игра продолжалась еще 2 минуты, при этом гол аргентинцев не был засчитан.
Источник: страница Акту Хакими в соцсети X