Хакими получил расистские сообщения после матча с Аргентиной на Олимпиаде

Защитник «ПСЖ» и олимпийской сборной Марокко Ашраф Хакими после матча с Аргентиной (2:1) на Играх-2024 получил на своей странице в соцсети оскорбительные комментарии от аргентинских фанатов и эмодзи в виде символов, отсылающих к цвету кожи футболиста.

Также ему писали слово «насильник» (в марте 2023 года Хакими обвинили в изнасиловании 24-летней девушки, игрок отрицал эти обвинеия) и прочие оскорбления.