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  • Матч сборной Израиля на Олимпиаде прошел с усиленными мерами безопасности

Матч сборной Израиля на Олимпиаде прошел с усиленными мерами безопасности

25 июля 2024, 11:21
3

Матч Мали – Израиль (1:1) в 1-м туре олимпийского футбольного турнира у мужчин потребовал массового присутствия сотрудников службы безопасности возле стадиона «Парк де Пренс» в Париже.

Израильская команда прибыла в сопровождении полицейского эскорта: впереди ехали мотоциклисты, а сзади следовали около дюжины фургонов полиции по охране общественного порядка. Вооруженные полицейские патрулировали стадион, один из них держал винтовку на плече.

Во время исполнения гимна Израиля перед матчем раздался свист и шум. Акустическая система стадиона, воспроизводившая гимны, на этом моменте стала работать заметно громче. После начала игры израильских игроков освистывали каждый раз, когда они касались мяча.

По ходу матча сотрудникам службы безопасности пришлось вмешаться в споры между некоторыми болельщиками на трибунах. Инцидент произошел недалеко от места, где одна женщина держала палестинский флаг, затем к ней присоединились еще два человека с флагами Палестины.

Однако атмосфера за пределами стадиона была спокойной. Болельщики из обеих стран общались, держа флаги и позируя для фотографий.

  • Израильские спортсмены на Олимпиаде круглосуточно охраняются элитным полицейским подразделением GIGN.
  • Футбольная сборная Израиля в оставшихся матчах группового этапа сыграет 27 июля с Парагваем на «Парк де Пренс» и 30 июля с Японией в Нанте.

Источник: AP
Олимпиада Израиль Мали
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Пингвины Антарктиды/Толян
1721896753
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