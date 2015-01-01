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«Трабзонспор» уговаривает Языджи вернуться. В переговорах участвует тренер сборной Турции Кунц (Fotospor)

«Трабзонспор» заинтересован в возвращении полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи.

По информации Fotospor, турецкий клуб пытается уговорить футболиста вернуться на родину. Языджи сообщили, что пребывание в России и игра за ЦСКА могут ударить по его карьере.

В переговорах с Языджи также участвовали главный тренер сборной Турции Штефан Кунц и менеджер национальной команды Хамит Алтынтоп.

  • Языджи играл за «Трабзонспор» с 2015 по 2019-й год.
  • ЦСКА арендовал хавбека у «Лилля» до конца сезона за 350 тысяч евро.
  • У клуба есть право выкупа за 12 миллионов.
  • Языджи забил 6 голов и сделал 2 ассиста в 5 матчах.

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Источник: Fotospor

Ежедневная спортивная газета Турции. Основана в 1989 году. Аудитория в твиттере – 21,8 тысячи подписчиков.

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Комментарии6
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    Рейтинг: +60591

    portero 11 минут назад

    Дайте ему поиграть до конца сезона, вроде парень кураж поймал...

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    Рейтинг: +12985

    Fusballer 31 минуту назад

    Да пошли они набуй!

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    Рейтинг: +133

    Zlatan2718 1 час назад

    Натащи не те оказались ))

    0
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    Рейтинг: +11198

    BRO_football 1 час назад

    Пока в Турции и во Франции выступал - не нужен был никому. Сидел на лавке, изредка выходил на замену. А как вдруг уехал в Россию и стал звездой, то сразу вдруг понадобился! Классика! Совсем как с Влашичем в его времена.

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    Рейтинг: +6830

    vladik12 1 час назад

    Болельщики ЦСКА должны вспомнить Вадика и громко прокричать:
    "Пуй вам, понятно? ПУУУУЙ!". А не Языджи.

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    Рейтинг: +60591

    portero > vladik12 9 минут назад

    Вадик кричал когда всё сделано было, а тут криками не поможешь...

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