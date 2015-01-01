«Трабзонспор» уговаривает Языджи вернуться. В переговорах участвует тренер сборной Турции Кунц (Fotospor)

Дайте ему поиграть до конца сезона, вроде парень кураж поймал...
«Трабзонспор» заинтересован в возвращении полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи.
По информации Fotospor, турецкий клуб пытается уговорить футболиста вернуться на родину. Языджи сообщили, что пребывание в России и игра за ЦСКА могут ударить по его карьере.
В переговорах с Языджи также участвовали главный тренер сборной Турции Штефан Кунц и менеджер национальной команды Хамит Алтынтоп.
- Языджи играл за «Трабзонспор» с 2015 по 2019-й год.
- ЦСКА арендовал хавбека у «Лилля» до конца сезона за 350 тысяч евро.
- У клуба есть право выкупа за 12 миллионов.
- Языджи забил 6 голов и сделал 2 ассиста в 5 матчах.
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