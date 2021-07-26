Генич: «Кунц должен был стать тренером сборной России в среду-четверг. Видимо, что-то сорвалось»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич сообщил, что сборную России должен был возглавить Штефан Кунц.

«В среду-четверг должен был быть назначен Штефан Кунц, тренер молодежной сборной Германии. И, видимо, что-то там сорвалось, не получилось, и в пятницу срочно...

Я знаю, из своих источников. Они заслуживают доверия. А в пятницу, когда уже была понятна ситуация, что с Кунцем не договорились, нужно было срочно искать тренера. И Нобель Арустамян, который находился в Ростове, сказал, что где-то в 6 часов вечера, за два часа до игры, пошли эти разговоры», – сказал Генич.