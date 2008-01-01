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    Генич: «Кунц должен был стать тренером сборной России в среду-четверг. Видимо, что-то сорвалось»

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич сообщил, что сборную России должен был возглавить Штефан Кунц.

    «В среду-четверг должен был быть назначен Штефан Кунц, тренер молодежной сборной Германии. И, видимо, что-то там сорвалось, не получилось, и в пятницу срочно...

    Я знаю, из своих источников. Они заслуживают доверия. А в пятницу, когда уже была понятна ситуация, что с Кунцем не договорились, нужно было срочно искать тренера. И Нобель Арустамян, который находился в Ростове, сказал, что где-то в 6 часов вечера, за два часа до игры, пошли эти разговоры», – сказал Генич.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +13672

      Garrincha58 2 часа назад

      ещё один инсайдер выискался всё им не имётся, Генич стал таким же балаболом как и Нобель

      0
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      Рейтинг: +530

      dragoon000320 > Garrincha58 50 минут назад

      Гейич уже давно стал балаболом

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