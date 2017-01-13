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Штефан Кунц
Новости
Штефан Кунц - новости
Германия
30 октября 1962 (64)
Тренер
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Публикации
Кандидата на пост тренера сборной России уволили за склонение коллеги к оральному сексу
13 января
17
Алаев назвал трех тренеров, которые могли возглавить сборную России после отставки Черчесова
2022.08.26 14:59
3
«Трабзонспор» уговаривает Языджи вернуться. В переговорах участвует тренер сборной Турции Кунц (Fotospor)
2022.03.24 14:25
7
Видео
Кунц расплакался после победы Турции над Латвией
2021.10.12 16:45
Кунц – новый главный тренер сборной Турции. В июле он не договорился с РФС
2021.09.20 08:35
Kicker: Шевченко и Кунц – кандидаты на пост тренера сборной Турции
2021.09.16 19:49
Кунц может возглавить сборную Турции. В июле он не договорился с РФС
2021.09.16 08:55
Олимпиада. Германия Кунца сыграла вничью с Кот-д’Ивуаром и не вышла в плей-офф
2021.07.28 13:23
7
Генич: «Кунц должен был стать тренером сборной России в среду-четверг. Видимо, что-то сорвалось»
2021.07.26 09:01
2
«СЭ»: переговоры РФС с Кунцем зашли в тупик
2021.07.23 12:52
11
Кунц – о сборной России: «Спасибо за такое доверие. Обсудим это, когда закончится Олимпиада»
2021.07.22 17:19
8
Eurostavka: РФС ведет переговоры с Бланом о назначении на пост тренера сборной России
2021.07.21 15:11
20
Зарема: «Кунц – «Мерседес» для нашей сборной. Он умеет мотивировать и развивать молодежь»
2021.07.20 23:28
7
«Чемпионат»: Бердыев, Карпин и Кунц – кандидаты на пост тренера сборной России. Немец – фаворит
2021.07.20 21:52
19
«Р-Спорт»: немецкий тренер – приоритетная кандидатура на смену Черчесову. Лев и Кунц – в шорт-листе
2021.07.08 18:27
9
Тренер молодежной сборной Германии Кунц может возглавить сборную России
2021.07.06 18:20
23
Главные новости
Канчельскису платят пенсию в Англии: «До 70 лет буду получать»
09:28
Отставка Галактионова, Батраков может уйти из «Галатасарая» зимой, клуб из ЛЧ рассматривает Мусаева и другие новости
02:03
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 4 туров
01:32
Лига чемпионов. «Комо» Сеска на выезде стер в порошок «Ланс» (9:1)
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00:56
Лигу чемпионов предложили сократить до 16 клубов
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