Eurostavka: РФС ведет переговоры с Бланом о назначении на пост тренера сборной России

РФС ищет нового главного тренера для сборной России.
По информации Eurostavka, одним из кандидатов на этот пост является тренер катарского «Эр-Райяна» Лоран Блан. РФС уже начал переговоры с экс-наставником «ПСЖ» и сборной Франции.
РФС также рассматривал вариант с приглашением бывшего главного тренера «Ромы» Паулу Фонсеки, но отказался от него на этапе отбора.
Блан наряду с тренером молодежной сборной Германии Стефаном Кунцем и несколькими иностранцами является одним из основных кандидатов. Курбан Бердыев и Валерий Карпин – резервные варианты.
Ясность в вопросе выбора нового главного тренера сборной России должна появиться в ближайшие дни.
- Ранее сообщалось, что немецкий тренер – приоритетная кандидатура на смену Станиславу Черчесову.
- Черчесов тренировал сборную с августа 2016 года. Он зарабатывал 2,5 миллиона евро в год.
- В сентябре для сборной России возобновится отборочный цикл ЧМ-2022.
Источник: Eurostavka