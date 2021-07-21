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  • Eurostavka: РФС ведет переговоры с Бланом о назначении на пост тренера сборной России

Eurostavka: РФС ведет переговоры с Бланом о назначении на пост тренера сборной России

21 июля 2021, 15:11
20

РФС ищет нового главного тренера для сборной России.

По информации Eurostavka, одним из кандидатов на этот пост является тренер катарского «Эр-Райяна» Лоран Блан. РФС уже начал переговоры с экс-наставником «ПСЖ» и сборной Франции.

РФС также рассматривал вариант с приглашением бывшего главного тренера «Ромы» Паулу Фонсеки, но отказался от него на этапе отбора.

Блан наряду с тренером молодежной сборной Германии Стефаном Кунцем и несколькими иностранцами является одним из основных кандидатов. Курбан Бердыев и Валерий Карпин – резервные варианты.

Ясность в вопросе выбора нового главного тренера сборной России должна появиться в ближайшие дни.

  • Ранее сообщалось, что немецкий тренер – приоритетная кандидатура на смену Станиславу Черчесову.
  • Черчесов тренировал сборную с августа 2016 года. Он зарабатывал 2,5 миллиона евро в год.
  • В сентябре для сборной России возобновится отборочный цикл ЧМ-2022.

Источник: Eurostavka
Россия Россия Блан Лоран Кунц Штефан
Комментарии (20)
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Лфшт
1626871123
Такая ценная государственная должность, що аж нахер никому не нужна ))
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Plyash
1626871655
РФС мотыляется,как говно в проруби,честное слово.В пределах их взора специалисты настолько разные по стилю,что понять их просто не возможно.На год,т.е. на отбор и,возможно,на ЧМ-22 идиота найти сложно,а на перспективу РФС подписывать никого не хочет - вдруг отбор провалят,тогда увольнять с космической неустойкой,либо терпеть неудачника. В этом случае,мнение моё,надо принимать условия Валеры.Футболисты в РПЛ его уважают и за отбор ЧМ-22 повоюют честно,а там видно будет,где останется работать Карпин.Наш футбол,в таком разобраном виде,кроме нас самих,никому не нужен.Условия Карпина очень разумные.
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Enter2006
1626874125
Лёву берите, бывшего главного тренера сборной Германии. Ведь он только только ушёл, опыта много. Почему его то не рассматриваете...
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paracetamol
1626874694
Да никто из них не пойдет, создал лысый хрен позорную славу, 10 лет не отмоешься!
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Hektor 84
1626877770
Когда уже в рфс будут работать люди из футбола, а не всякие дилетанты?
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Cules2013
1626878345
Ну да, Фонсека только недавно тренеровал Шахтёр и тут будет тренировать сб. России. Все ватники же с ума сойдут. Кто вообще такой вариант предложил?
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general.lizyukov
1626898157
Правильно, тренер катарского клуба - то, что надо сборной России. Совсем из ума выжили?
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Xiko
1626899686
Русские уже придумали ему прозвище)))))
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