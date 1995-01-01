Eurostavka: РФС ведет переговоры с Бланом о назначении на пост тренера сборной России

Да никто из них не пойдет, создал лысый хрен позорную славу, 10 лет не отмоешься!
РФС ищет нового главного тренера для сборной России.
По информации Eurostavka, одним из кандидатов на этот пост является тренер катарского «Эр-Райяна» Лоран Блан. РФС уже начал переговоры с экс-наставником «ПСЖ» и сборной Франции.
РФС также рассматривал вариант с приглашением бывшего главного тренера «Ромы» Паулу Фонсеки, но отказался от него на этапе отбора.
Блан наряду с тренером молодежной сборной Германии Стефаном Кунцем и несколькими иностранцами является одним из основных кандидатов. Курбан Бердыев и Валерий Карпин – резервные варианты.
Ясность в вопросе выбора нового главного тренера сборной России должна появиться в ближайшие дни.
- Ранее сообщалось, что немецкий тренер – приоритетная кандидатура на смену Станиславу Черчесову.
- Черчесов тренировал сборную с августа 2016 года. Он зарабатывал 2,5 миллиона евро в год.
- В сентябре для сборной России возобновится отборочный цикл ЧМ-2022.