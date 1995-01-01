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    Eurostavka: РФС ведет переговоры с Бланом о назначении на пост тренера сборной России

    РФС ищет нового главного тренера для сборной России.

    По информации Eurostavka, одним из кандидатов на этот пост является тренер катарского «Эр-Райяна» Лоран Блан. РФС уже начал переговоры с экс-наставником «ПСЖ» и сборной Франции.

    РФС также рассматривал вариант с приглашением бывшего главного тренера «Ромы» Паулу Фонсеки, но отказался от него на этапе отбора.

    Блан наряду с тренером молодежной сборной Германии Стефаном Кунцем и несколькими иностранцами является одним из основных кандидатов. Курбан Бердыев и Валерий Карпин – резервные варианты.

    Ясность в вопросе выбора нового главного тренера сборной России должна появиться в ближайшие дни.

    • Ранее сообщалось, что немецкий тренер – приоритетная кандидатура на смену Станиславу Черчесову.
    • Черчесов тренировал сборную с августа 2016 года. Он зарабатывал 2,5 миллиона евро в год.
    • В сентябре для сборной России возобновится отборочный цикл ЧМ-2022.

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    Источник: Eurostavka

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    Сегодня, 15:11
    Комментарии6
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      Рейтинг: +11704

      paracetamol 26 минут назад

      Да никто из них не пойдет, создал лысый хрен позорную славу, 10 лет не отмоешься!

      1
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      Рейтинг: +4072

      Zubo > paracetamol 14 минут назад

      Это какую славу , выбил чемпиона мира сборную Испании которая с позором поехала домой и едва не сделал тоже самое с Хорватей, дурную славу принесли наши два доблестных защитника вот это слава

      0
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      Рейтинг: +966

      Enter2006 35 минут назад

      Лёву берите, бывшего главного тренера сборной Германии. Ведь он только только ушёл, опыта много. Почему его то не рассматриваете...

      0
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      Рейтинг: +6750

      playsh 1 час назад

      РФС мотыляется,как говно в проруби,честное слово.В пределах их взора специалисты настолько разные по стилю,что понять их просто не возможно.На год,т.е. на отбор и,возможно,на ЧМ-22 идиота найти сложно,а на перспективу РФС подписывать никого не хочет - вдруг отбор провалят,тогда увольнять с космической неустойкой,либо терпеть неудачника.
      В этом случае,мнение моё,надо принимать условия Валеры.Футболисты в РПЛ его уважают и за отбор ЧМ-22 повоюют честно,а там видно будет,где останется работать Карпин.Наш футбол,в таком разобраном виде,кроме нас самих,никому не нужен.Условия Карпина очень разумные.


















      2
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      Рейтинг: +19262

      vladimir-7 > playsh 4 минуты назад

      Надо контракт подписывать по этапам, с возможностью его пролонгации при успешном выполнении определенного этапа.

      0
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      Рейтинг: +543

      Лфшт 1 час назад

      Такая ценная государственная должность, що аж нахер никому не нужна ))

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