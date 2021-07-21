Eurostavka: РФС ведет переговоры с Бланом о назначении на пост тренера сборной России

РФС ищет нового главного тренера для сборной России.

По информации Eurostavka, одним из кандидатов на этот пост является тренер катарского «Эр-Райяна» Лоран Блан. РФС уже начал переговоры с экс-наставником «ПСЖ» и сборной Франции.

РФС также рассматривал вариант с приглашением бывшего главного тренера «Ромы» Паулу Фонсеки, но отказался от него на этапе отбора.

Блан наряду с тренером молодежной сборной Германии Стефаном Кунцем и несколькими иностранцами является одним из основных кандидатов. Курбан Бердыев и Валерий Карпин – резервные варианты.

Ясность в вопросе выбора нового главного тренера сборной России должна появиться в ближайшие дни.