Алаев назвал трех тренеров, которые могли возглавить сборную России после отставки Черчесова

Президент РПЛ Александр Алаев вспомнил, как происходил поиск нового тренера для сборной России прошлым летом.

– Бердыев рассказывал, что был уверен: он станет главным тренером, потому что у вас с ним была встреча.

– У нас были три кандидата: Кунц, Карпин и Бердыев. Последовательность произвольная. С Бердыевым виделись, но в итоге было принято решение. Абсолютно правильное, на мой взгляд.

Карпин отлично справлялся, очень жаль, что всe так сложилось.

– Кунц же был главным кандидатом?

– У нас были три кандидата, с каждым обсуждали варианты сотрудничества, продвинулись до разных стадий, но в какой-то момент поняли, что Карпин – тот, кто нам нужен в этой ситуации.

– Как вы поняли, что Карпин – топ?

– Он пришeл в команду в непростой период: чемпионат Европы, расставание с Черчесовым, сложный отборочный цикл. Однако он своей работой доказал, что хороший тренер.

Уверен, что и в стыковых матчах мы бы завоевали путевку. Но случилось то, что случилось.