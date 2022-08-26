Алаев назвал трех тренеров, которые могли возглавить сборную России после отставки Черчесова

Карпин - самый логичный и правильный выбор. А ещё, он должен быть в Спартаке. Уверен, что Спартак вернётся к его кандидатуре. Абаскаль - не то, что нужно клубу, и скоро мы в этом убедимся, несмотря на весёленький старт.
Президент РПЛ Александр Алаев вспомнил, как происходил поиск нового тренера для сборной России прошлым летом.
– Бердыев рассказывал, что был уверен: он станет главным тренером, потому что у вас с ним была встреча.
– У нас были три кандидата: Кунц, Карпин и Бердыев. Последовательность произвольная. С Бердыевым виделись, но в итоге было принято решение. Абсолютно правильное, на мой взгляд.
Карпин отлично справлялся, очень жаль, что всe так сложилось.
– Кунц же был главным кандидатом?
– У нас были три кандидата, с каждым обсуждали варианты сотрудничества, продвинулись до разных стадий, но в какой-то момент поняли, что Карпин – тот, кто нам нужен в этой ситуации.
– Как вы поняли, что Карпин – топ?
– Он пришeл в команду в непростой период: чемпионат Европы, расставание с Черчесовым, сложный отборочный цикл. Однако он своей работой доказал, что хороший тренер.
Уверен, что и в стыковых матчах мы бы завоевали путевку. Но случилось то, что случилось.
- Карпин возглавил сборную 23 июля 2021 года.
- Под его руководством команда стала 2-й в отборочной группе ЧМ-2022.
- В стыках россияне должны были сыграть с Польшей, но из-за санкций матч не состоялся.