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    Алаев назвал трех тренеров, которые могли возглавить сборную России после отставки Черчесова

    Президент РПЛ Александр Алаев вспомнил, как происходил поиск нового тренера для сборной России прошлым летом.

    – Бердыев рассказывал, что был уверен: он станет главным тренером, потому что у вас с ним была встреча.

    – У нас были три кандидата: Кунц, Карпин и Бердыев. Последовательность произвольная. С Бердыевым виделись, но в итоге было принято решение. Абсолютно правильное, на мой взгляд.

    Карпин отлично справлялся, очень жаль, что всe так сложилось.

    – Кунц же был главным кандидатом?

    – У нас были три кандидата, с каждым обсуждали варианты сотрудничества, продвинулись до разных стадий, но в какой-то момент поняли, что Карпин – тот, кто нам нужен в этой ситуации.

    – Как вы поняли, что Карпин – топ?

    – Он пришeл в команду в непростой период: чемпионат Европы, расставание с Черчесовым, сложный отборочный цикл. Однако он своей работой доказал, что хороший тренер.

    Уверен, что и в стыковых матчах мы бы завоевали путевку. Но случилось то, что случилось.

    • Карпин возглавил сборную 23 июля 2021 года.
    • Под его руководством команда стала 2-й в отборочной группе ЧМ-2022.
    • В стыках россияне должны были сыграть с Польшей, но из-за санкций матч не состоялся.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 14:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +23230

      DOCTOR PENALTY 43 минуты назад

      Карпин - самый логичный и правильный выбор. А ещё, он должен быть в Спартаке. Уверен, что Спартак вернётся к его кандидатуре. Абаскаль - не то, что нужно клубу, и скоро мы в этом убедимся, несмотря на весёленький старт.

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