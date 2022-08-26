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  • Алаев назвал трех тренеров, которые могли возглавить сборную России после отставки Черчесова

Алаев назвал трех тренеров, которые могли возглавить сборную России после отставки Черчесова

26 августа 2022, 14:59
3

Президент РПЛ Александр Алаев вспомнил, как происходил поиск нового тренера для сборной России прошлым летом.

– Бердыев рассказывал, что был уверен: он станет главным тренером, потому что у вас с ним была встреча.

– У нас были три кандидата: Кунц, Карпин и Бердыев. Последовательность произвольная. С Бердыевым виделись, но в итоге было принято решение. Абсолютно правильное, на мой взгляд.

Карпин отлично справлялся, очень жаль, что всe так сложилось.

– Кунц же был главным кандидатом?

– У нас были три кандидата, с каждым обсуждали варианты сотрудничества, продвинулись до разных стадий, но в какой-то момент поняли, что Карпин – тот, кто нам нужен в этой ситуации.

– Как вы поняли, что Карпин – топ?

– Он пришeл в команду в непростой период: чемпионат Европы, расставание с Черчесовым, сложный отборочный цикл. Однако он своей работой доказал, что хороший тренер.

Уверен, что и в стыковых матчах мы бы завоевали путевку. Но случилось то, что случилось.

  • Карпин возглавил сборную 23 июля 2021 года.
  • Под его руководством команда стала 2-й в отборочной группе ЧМ-2022.
  • В стыках россияне должны были сыграть с Польшей, но из-за санкций матч не состоялся.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия Бердыев Курбан Карпин Валерий Кунц Штефан Алаев Александр
Комментарии (3)
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DOCTOR PENALTY
1661520544
Карпин - самый логичный и правильный выбор. А ещё, он должен быть в Спартаке. Уверен, что Спартак вернётся к его кандидатуре. Абаскаль - не то, что нужно клубу, и скоро мы в этом убедимся, несмотря на весёленький старт.
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vladimir-7
1661526294
Сейчас не нужен никакой тренер сборной России, ни Бердыев, ни Карпин, ни кто-то ещё, игр сборной нет и в перспективе не предвидятся. Лет на 5-ть уберите главного тренера сборной и не мучайте свой зад.
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Fju-2
1661535935
Как показало время, выбор не был верным. Ибо Карпин задачу выхода на ЧМ провалил. Вот Черчесов на ЧМ 2018 без проблем попал))
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