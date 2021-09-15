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    Кунц может возглавить сборную Турции. В июле он не договорился с РФС

    Главный тренер молодежной сборной Германии Штефан Кунц может сменить Сенола Гюнеша в сборной Турции.

    Как сообщает Fotomac, 58-летний специалист уже побывал в Стамбуле и провел переговоры с представителями местной футбольной федерации.

    Летом немец был кандидатом на пост главного тренера сборной России, однако он не договорился с РФС о сотрудничестве.

    • Кунц работает с немецкой молодежкой с 2016 года.
    • За это время команда дважды выиграла чемпионат Европы.
    • Гюнеш возглавлял сборную Турции с 2019 года.

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    Источник: Fotomac

    Спортивная турецкая газета, основанная в 1991 году. Тираж в текущем месяце составляет чуть более 74 тысяч экземпляров.

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