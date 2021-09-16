Кунц может возглавить сборную Турции. В июле он не договорился с РФС

Главный тренер молодежной сборной Германии Штефан Кунц может сменить Сенола Гюнеша в сборной Турции.
Как сообщает Fotomac, 58-летний специалист уже побывал в Стамбуле и провел переговоры с представителями местной футбольной федерации.
Летом немец был кандидатом на пост главного тренера сборной России, однако он не договорился с РФС о сотрудничестве.
- Кунц работает с немецкой молодежкой с 2016 года.
- За это время команда дважды выиграла чемпионат Европы.
- Гюнеш возглавлял сборную Турции с 2019 года.
Источник: Fotomac
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