Кунц может возглавить сборную Турции. В июле он не договорился с РФС

Главный тренер молодежной сборной Германии Штефан Кунц может сменить Сенола Гюнеша в сборной Турции.

Как сообщает Fotomac, 58-летний специалист уже побывал в Стамбуле и провел переговоры с представителями местной футбольной федерации.

Летом немец был кандидатом на пост главного тренера сборной России, однако он не договорился с РФС о сотрудничестве.