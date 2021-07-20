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  • Зарема: «Кунц – «Мерседес» для нашей сборной. Он умеет мотивировать и развивать молодежь»

Зарема: «Кунц – «Мерседес» для нашей сборной. Он умеет мотивировать и развивать молодежь»

20 июля 2021, 23:28
7

Жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась о возможном назначении немца Стефана Кунца на пост главного тренера сборной России.

«Я только за, если наша сборная переходит на немецкую модель. Вам известна моя позиция: в будущее мы должны двигаться без Станиславов Саламовичей и других отечественных внесистемных специалистов.

С этой точки зрения на назначение Стефана Кунца смотрю позитивно. Победный опыт с немецкой U-21 – это очень интересно. Очевидно, что тренер умеет мотивировать и развивать молодежь, что в России большая редкость.

Но сейчас речь о нашей несчастной взрослой команде со своими «легендами» из северной столицы. На этом уровне немцу опыта не хватает. Дисциплину в команде и определенный минимум очков Кунц гарантирует, хуже точно не будет. И общественность будет очарована.

Мы получим адекватного европейского специалиста, который без фальши и без хамства ответит на вопросы. И еще, возможно, выведет нас на ЧМ.

Я поддержу это назначение, все-таки Стефан Кунц – это «Мерседес» для нашей сборной, хоть и не S-класса как Флик и не спортивный SLS Amg GT как Тедеско, но Е-класс точно.

А если не получится, то будем болеть за Шевченко и сборную Украины», – сказала Салихова.

  • Тренер молодежной сборной Германии – фаворит РФС, Бердыев – резервный вариант.
  • Ранее сообщалось, что немецкий тренер – приоритетная кандидатура на смену Станиславу Черчесову.
  • Черчесов тренировал сборную с августа 2016 года. Он зарабатывал 2,5 миллиона евро в год.
  • В сентябре для сборной России возобновится отборочный цикл ЧМ-2022.

Источник: телеграм-канал Заремы Салиховой
Россия Россия Кунц Штефан
Комментарии (7)
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vadikrew
1626815028
Вот только за фашистов хохлятских болеть не хватало...
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Gek Dement
1626815200
Молодежь развивать должны клубы, в нормальном мире предполагается что в сборную страны берут подготовленных футболистов, лучших на своих позициях..
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yorgenbarenz
1626840852
Вот и жёны стали мнение высказывать регулярно.Р.Горбачёва мужу тоже помогала,как могла.И смогла....
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Garrincha58
1626845309
Её уже слишком много и откуда ты знаешь что может Кунц и что нет. Лишь бы что брякнуть....
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Валерий2705
1626876941
Всё фанатает (течет) от немцев и конкретно своего тетески. Отправил бы её Лёня в Германию, для удовлетворения. А если серьёзно, то ****** каждый раз открывать сайт и видеть в новостях: Зарема, Зарема, Зарема. Это же блин футбольный сайт, хочется читать людей из футбола и т. д. А Зарема это кто? Просто тёлка с модельной внешностью, которая удачно легла под владельца футбольного клуба. Сейчас сюда понабегут свинорылые и начнут хрюкать, что она соображает лучше многих, но кто так считает, те совсем жалкие. Язвительный ум, который впрочем выражается в основном в подколах и острых фразах, а так же приближенность к ж.о.п.е "императора"(Федуна), через посиделки с тренерами и просмотрами матчей, никак не делает её экспертом от футбола. Она может и умнее Бузовой какой-нибудь ( хотя та деньги сама зарабатывает и не благодаря мужу или внешности), но причем тут это. Каждый имеет право на своё мнение, ну вот и пусть оно остаётся на её страницах в соц. сетях. Но помойный сайт бомбардур, всё это печатает. Стыдно. А развивать молодежь должны клубы, в сборной должны играть готовые, хорошие футболисты, коих у нас практически нет, но и молодых на их места тоже нет. И эдакий педантичный улыбака Кунц, вряд ли вывезет и начнёт поливаться российским болельщиком не зависимо от того, как он будет всё доносить. Общественность очарована будет, это про себя что ли? Да и Мерседесы нынче куевые делают. Всё таких заремок к Европе и европейской жизни тянет, хотя всё б.а.б.л.о они из России и в России качают и получают, и вряд ли Лёня когда капитал в 90-х заколачивал был всегда адекватен и деликатен. Ну и про "легенд" из северной столицы". В одном клубе играют такие же "легенды", одна в воздухе играет "сказочно" когда обороняется, другая передачи один в один раздаёт, жаль только, на свои ворота. Команда зовётся любимый Заремой спартак, хотя если бы не Федун и его кошель, онабы и не знала такого названия. Долой Зарем и Канделак из футбола!
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zigbert
1626881539
Может быть Кунц и вырастет в хорошего тренера но ему не скоро придется вникнуть в наш футбол а времени на раскачку уже нет, отборочные игры на ЧМ-2022 уже идут.
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