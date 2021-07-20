Зарема: «Кунц – «Мерседес» для нашей сборной. Он умеет мотивировать и развивать молодежь»

Жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась о возможном назначении немца Стефана Кунца на пост главного тренера сборной России.

«Я только за, если наша сборная переходит на немецкую модель. Вам известна моя позиция: в будущее мы должны двигаться без Станиславов Саламовичей и других отечественных внесистемных специалистов.

С этой точки зрения на назначение Стефана Кунца смотрю позитивно. Победный опыт с немецкой U-21 – это очень интересно. Очевидно, что тренер умеет мотивировать и развивать молодежь, что в России большая редкость.

Но сейчас речь о нашей несчастной взрослой команде со своими «легендами» из северной столицы. На этом уровне немцу опыта не хватает. Дисциплину в команде и определенный минимум очков Кунц гарантирует, хуже точно не будет. И общественность будет очарована.

Мы получим адекватного европейского специалиста, который без фальши и без хамства ответит на вопросы. И еще, возможно, выведет нас на ЧМ.

Я поддержу это назначение, все-таки Стефан Кунц – это «Мерседес» для нашей сборной, хоть и не S-класса как Флик и не спортивный SLS Amg GT как Тедеско, но Е-класс точно.

А если не получится, то будем болеть за Шевченко и сборную Украины», – сказала Салихова.