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    Зарема: «Кунц – «Мерседес» для нашей сборной. Он умеет мотивировать и развивать молодежь»

    Жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась о возможном назначении немца Стефана Кунца на пост главного тренера сборной России.

    «Я только за, если наша сборная переходит на немецкую модель. Вам известна моя позиция: в будущее мы должны двигаться без Станиславов Саламовичей и других отечественных внесистемных специалистов.

    С этой точки зрения на назначение Стефана Кунца смотрю позитивно. Победный опыт с немецкой U-21 – это очень интересно. Очевидно, что тренер умеет мотивировать и развивать молодежь, что в России большая редкость.

    Но сейчас речь о нашей несчастной взрослой команде со своими «легендами» из северной столицы. На этом уровне немцу опыта не хватает. Дисциплину в команде и определенный минимум очков Кунц гарантирует, хуже точно не будет. И общественность будет очарована.

    Мы получим адекватного европейского специалиста, который без фальши и без хамства ответит на вопросы. И еще, возможно, выведет нас на ЧМ.

    Я поддержу это назначение, все-таки Стефан Кунц – это «Мерседес» для нашей сборной, хоть и не S-класса как Флик и не спортивный SLS Amg GT как Тедеско, но Е-класс точно.

    А если не получится, то будем болеть за Шевченко и сборную Украины», – сказала Салихова.

    • Тренер молодежной сборной Германии – фаворит РФС, Бердыев – резервный вариант.
    • Ранее сообщалось, что немецкий тренер – приоритетная кандидатура на смену Станиславу Черчесову.
    • Черчесов тренировал сборную с августа 2016 года. Он зарабатывал 2,5 миллиона евро в год.
    • В сентябре для сборной России возобновится отборочный цикл ЧМ-2022.

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    Источник: телеграм-канал Заремы Салиховой

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    20.07.2021 23:28
    Комментарии3
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      Рейтинг: +3923

      TOMSON 2 часа назад

      Он умеет работать с молодыми игроками, каких в Германии не мало... Но он именно с ними работает, а не развивает.
      Сравнение Тедеско с Мерседесом это конечно прям спартаковское. Человек ничего не показал, но уже небожитель. Кстати он молодец, что слился до еврокубков. Карера этого не сделал и все знаем чем это закончилось.

      Про укол северной столицы можно мимо ушей. Уколоть Зенит, если есть возможность, для Московских болельщиков как коту сметанка. Ну не могут они простить, что кто-то есть богаче и сильнее их клубов..

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      Рейтинг: +3357

      Gek Dement 3 часа назад

      Молодежь развивать должны клубы, в нормальном мире предполагается что в сборную страны берут подготовленных футболистов, лучших на своих позициях..

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      Рейтинг: +22

      vadikrew 4 часа назад

      Вот только за фашистов хохлятских болеть не хватало...

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