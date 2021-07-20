Зарема: «Кунц – «Мерседес» для нашей сборной. Он умеет мотивировать и развивать молодежь»

Он умеет работать с молодыми игроками, каких в Германии не мало... Но он именно с ними работает, а не развивает.
Сравнение Тедеско с Мерседесом это конечно прям спартаковское. Человек ничего не показал, но уже небожитель. Кстати он молодец, что слился до еврокубков. Карера этого не сделал и все знаем чем это закончилось.
Про укол северной столицы можно мимо ушей. Уколоть Зенит, если есть возможность, для Московских болельщиков как коту сметанка. Ну не могут они простить, что кто-то есть богаче и сильнее их клубов..
Жена владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова высказалась о возможном назначении немца Стефана Кунца на пост главного тренера сборной России.
«Я только за, если наша сборная переходит на немецкую модель. Вам известна моя позиция: в будущее мы должны двигаться без Станиславов Саламовичей и других отечественных внесистемных специалистов.
С этой точки зрения на назначение Стефана Кунца смотрю позитивно. Победный опыт с немецкой U-21 – это очень интересно. Очевидно, что тренер умеет мотивировать и развивать молодежь, что в России большая редкость.
Но сейчас речь о нашей несчастной взрослой команде со своими «легендами» из северной столицы. На этом уровне немцу опыта не хватает. Дисциплину в команде и определенный минимум очков Кунц гарантирует, хуже точно не будет. И общественность будет очарована.
Мы получим адекватного европейского специалиста, который без фальши и без хамства ответит на вопросы. И еще, возможно, выведет нас на ЧМ.
Я поддержу это назначение, все-таки Стефан Кунц – это «Мерседес» для нашей сборной, хоть и не S-класса как Флик и не спортивный SLS Amg GT как Тедеско, но Е-класс точно.
А если не получится, то будем болеть за Шевченко и сборную Украины», – сказала Салихова.
- Тренер молодежной сборной Германии – фаворит РФС, Бердыев – резервный вариант.
- Ранее сообщалось, что немецкий тренер – приоритетная кандидатура на смену Станиславу Черчесову.
- Черчесов тренировал сборную с августа 2016 года. Он зарабатывал 2,5 миллиона евро в год.
- В сентябре для сборной России возобновится отборочный цикл ЧМ-2022.