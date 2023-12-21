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    • «Локомотив» ответил на предложение купить полузащитника «Пари НН»

    «Локомотив» ответил на предложение купить полузащитника «Пари НН»

    «Локомотив» отказался от приобретения Мамаду Майга из «Пари НН».

    «Майга предложили «Локомотиву», но московский клуб отказался от трансфера. Полузащитника предлагают почти всем топ-клубам.

    В его контракте с «Пари НН» прописаны отступные – 250 миллионов рублей», – сообщил источник.

    • 28-летний малиец с гражданством РФ в «Пари НН» с 2022 года.
    • В этом сезоне хавбек провел за нижегородцев 19 матчей без голевых действий.
    • Рыночная стоимость игрока – 1 миллион евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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