«Локомотив» ответил на предложение купить полузащитника «Пари НН»

«Локомотив» отказался от приобретения Мамаду Майга из «Пари НН».
«Майга предложили «Локомотиву», но московский клуб отказался от трансфера. Полузащитника предлагают почти всем топ-клубам.
В его контракте с «Пари НН» прописаны отступные – 250 миллионов рублей», – сообщил источник.
- 28-летний малиец с гражданством РФ в «Пари НН» с 2022 года.
- В этом сезоне хавбек провел за нижегородцев 19 матчей без голевых действий.
- Рыночная стоимость игрока – 1 миллион евро.
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