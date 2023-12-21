«Локомотив» ответил на предложение купить полузащитника «Пари НН»

«Локомотив» отказался от приобретения Мамаду Майга из «Пари НН».

«Майга предложили «Локомотиву», но московский клуб отказался от трансфера. Полузащитника предлагают почти всем топ-клубам.

В его контракте с «Пари НН» прописаны отступные – 250 миллионов рублей», – сообщил источник.