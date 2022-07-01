Мамаду Майга - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Мамаду
|Фамилия
|Майга
|Команда
|Пари НН
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 февраля 1995 (28 лет)
|Имя
|Мамаду
|Фамилия
|Майга
|Команда
|Пари НН
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|10 февраля 1995 (28 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Пари НН
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.07.2022
|1' -46'
|ЦСКА (Москва)
|0:2
|Пари НН (Нижний Новгород)
|28'
|01.07.2022
|46' -90'
|Пари НН (Нижний Новгород)
|1:1
(2:4)п
|Сочи (Сочи)