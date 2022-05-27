ЦСКА интересуется капитаном «Велеса» Майга. Зимой он получил российский паспорт («Матч ТВ»)

Полузащитник «Велеса» Мамаду Майга может перейти в ЦСКА.
По информации «Матч ТВ», московский клуб интересуется 27-летним футболистом. Приглашение малийца зависит от того, кто станет новым главным тренером ЦСКА.
Зимой капитан «Велеса» получил российский паспорт. При следующем трансфере он сменит футбольное гражданство.
- Майга может сыграть на позиции центрального защитника.
- Он забил 1 мяч и отдал 2 ассиста в 25 матчах этого сезона ФНЛ.
Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?
Источник: «Матч ТВ»