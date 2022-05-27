ЦСКА интересуется капитаном «Велеса» Майга. Зимой он получил российский паспорт («Матч ТВ»)

Полузащитник «Велеса» Мамаду Майга может перейти в ЦСКА.

По информации «Матч ТВ», московский клуб интересуется 27-летним футболистом. Приглашение малийца зависит от того, кто станет новым главным тренером ЦСКА.

Зимой капитан «Велеса» получил российский паспорт. При следующем трансфере он сменит футбольное гражданство.

Майга может сыграть на позиции центрального защитника.

Он забил 1 мяч и отдал 2 ассиста в 25 матчах этого сезона ФНЛ.

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