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ЦСКА интересуется капитаном «Велеса» Майга. Зимой он получил российский паспорт («Матч ТВ»)

Полузащитник «Велеса» Мамаду Майга может перейти в ЦСКА.

По информации «Матч ТВ», московский клуб интересуется 27-летним футболистом. Приглашение малийца зависит от того, кто станет новым главным тренером ЦСКА.

Зимой капитан «Велеса» получил российский паспорт. При следующем трансфере он сменит футбольное гражданство.

  • Майга может сыграть на позиции центрального защитника.
  • Он забил 1 мяч и отдал 2 ассиста в 25 матчах этого сезона ФНЛ.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии5
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    Рейтинг: +15510

    ilichkadr 12 минут назад

    Похоже, что без Лёни не обошлось, присоветовал Березуцким по старой дружбе.

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    Рейтинг: +24706

    vladimir-7 22 минуты назад

    Полузащитник Майга не помешает команде, он может сыграть и опорником, и
    центральным защитником.

    0
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    Рейтинг: +15510

    ilichkadr 29 минут назад

    " сменит футбольное гражданство"!?
    Тогда уж тюльпановое гражданство сменит на подснежниковое.

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    Рейтинг: +15510

    ilichkadr 34 минуты назад

    Коням только Мамаду и не хватало, а так всё ****...

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    Рейтинг: +59

    Бывалый1488 1 час назад

    Утка! ЦСКА не будет интересоваться полузащитниками в этом сезоне! Их предостаточно

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