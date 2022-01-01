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Майга: «ЦСКА хотел меня купить, но потом сменился тренер»

Новичок «Пари НН» Мамаду Майга рассказал, почему не перешел в ЦСКА.

— Говорили, что ты мог перейти в ЦСКА.

— Да, это правда. Я не до конца понял, что произошло. Мне сказали, что я буду с ними на сборах. Потом мне сказали, что в ЦСКА сменился тренер, предложили просмотр. Сначала мне говорили, что он выкупят меня, а не про то, что будет просмотр. Думаю, ситуация изменилась из-за смены тренера.

«Рубин»? Я хотел играть в РПЛ, это была моя мечта. Уважаю «Рубин», болельщиков этого клуба и Слуцкого, но я хотел попробовать себя в РПЛ.

  • Майга перешел из «Велеса» в «Пари НН» за 250 тысяч евро.
  • Он заключил с новым клубом контракт до 2025 года.
  • В составе предыдущей команды хавбек забил 1 гол и сделал 6 ассистов в 64 матчах.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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