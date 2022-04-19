«Велес» отказался продавать «Нижнему Новгороду» полузащитника Майгу за 10 миллионов рублей

«Нижний Новгород» пытался купить капитана «Велеса» Мамаду Майгу.

По информации «Матч ТВ», клуб РПЛ предложил за 27-летнего малийца 10 миллионов рублей, но получил отказ.

«По Майге есть несколько конкретных предложений, комментировать в публичном пространстве их не буду, но, по моему мнению, Мамаду стоит больше 10 миллионов», – сказал владелец «Велеса» Евгений Шиленков.