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«Велес» отказался продавать «Нижнему Новгороду» полузащитника Майгу за 10 миллионов рублей

«Нижний Новгород» пытался купить капитана «Велеса» Мамаду Майгу.

По информации «Матч ТВ», клуб РПЛ предложил за 27-летнего малийца 10 миллионов рублей, но получил отказ.

«По Майге есть несколько конкретных предложений, комментировать в публичном пространстве их не буду, но, по моему мнению, Мамаду стоит больше 10 миллионов», – сказал владелец «Велеса» Евгений Шиленков.

  • В ноябре Майга получил российский паспорт.
  • В этом сезоне полузащитник провел за «Велес» 23 матча, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

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Источник: «Матч ТВ»

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