«Краснодар» интересуется малийцем Майгой. Капитан «Велеса» подал документы на паспорт РФ

Полузащитник «Велеса» Мамаду Майга может перейти в «Краснодар», сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, 26-летний малиец доиграет в московском клубе до зимы, после чего может сменить клуб. До этого времени он должен получить российское гражданство: документы на паспорт уже поданы.

Интерес к капитану «Велеса» помимо «Краснодара» проявляет тульский «Арсенал», «Уфа» и бельгийский «Кортрейк», готовый заплатить за опорника 100 тысяч евро.