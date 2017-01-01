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    «Краснодар» интересуется малийцем Майгой. Капитан «Велеса» подал документы на паспорт РФ

    Полузащитник «Велеса» Мамаду Майга может перейти в «Краснодар», сообщает «Матч ТВ».

    По информации источника, 26-летний малиец доиграет в московском клубе до зимы, после чего может сменить клуб. До этого времени он должен получить российское гражданство: документы на паспорт уже поданы.

    Интерес к капитану «Велеса» помимо «Краснодара» проявляет тульский «Арсенал», «Уфа» и бельгийский «Кортрейк», готовый заплатить за опорника 100 тысяч евро.

    • Майга играет в России с 2017 года.
    • До «Велеса» Майга выступал в ЛФЛ и подрабатывал в ларьке, продавая сигареты.
    • Майга женат на русской девушке.

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    Источник: «Матч ТВ»

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