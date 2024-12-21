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    • Юран сравнил обладателя «Золотого мяча» Родри с Майга из «Пари НН»

    Юран сравнил обладателя «Золотого мяча» Родри с Майга из «Пари НН»

    Бывший главный тренер «Пари НН» Сергей Юран прокомментировал кризис «Манчестер Сити».

    • В 17-м туре АПЛ манчестерцы уступили «Астон Вилле» (1:2).
    • У «Сити» в последних 12 матчах 1 победа.
    • В АПЛ команда идет 6-й.

    – Есть ли связь между результатами «Манчестера Сити» и травмой Родри?

    – Я всегда считал, что футбол – коллективный вид спорта, и от одного игрока всe не зависит. Есть и другие футболисты. Но я ощутил на своeм примере в «Пари НН», когда потерял Майга. Он игрок центральной зоны, играет там же, где и Родри. И всe – мы в пяти играх провалились. Хоть это коллективный вид спорта, но потеря игроков на позиции Родри и Майга – проблема. У меня некем было его заменить, но у «Ман Сити» игроки приобретаются за серьeзные деньги. Нужно быть внутри, чтобы до конца понять, но сломался механизм. Скорее всего Родри – незаменимый.

    Думаю, если бы он не поехал на чемпионат Европы, Испания не выиграла бы его. И сейчас «Манчестер Сити» без него, к сожалению, попал в яму, которую очень сложно понять с их возможностями. В «Пари НН» у меня была зеркальная ситуация, поэтому допущу, что потеря Родри повлияла. А иначе объяснить не могу. Те же тренировки, те же требования и футболисты, но без ключевого игрока вот так получается. Если бы были какие-то конфликты в команде, стало бы известно в прессе, особенно в европейских командах это сразу выходит. Остаeтся одно – без Родри «Манчестер Сити» не может.

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    Источник: «Чемпионат»

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