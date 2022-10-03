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    Майга: «Я чисто русский! Я настоящий патриот!»

    Полузащитник «Пари НН» Мамаду Майга рассказал о своей патриотичности.

    «Я уже пять лет в России. Я чисто русский! У меня здесь семья. Я уже привык к здешней жизни, культуре, кухне!

    На меня ничего давит, я абсолютно счастлив. Всегда против тех, кто говорит плохо про Россию! Я настоящий патриот!» – заявил Майга.

    • У 27-летнего футболиста есть российское и малийское гражданство.
    • В этом сезоне хавбек забил 1 гол в 12 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 600 тысяч евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 20:51
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +66096

      portero 29 минут назад

      Да я тоже смотрю русская морда.....
      Завтра автомат на плечо и в пехоту, за шахтера сойдёшь.....

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      Рейтинг: +11649

      Алексей З 34 минуты назад

      После мобилизации , вы только и останетесь.
      Ох...енный генофонд..
      Спасибо моли.

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