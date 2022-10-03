Майга: «Я чисто русский! Я настоящий патриот!»

Да я тоже смотрю русская морда.....
Завтра автомат на плечо и в пехоту, за шахтера сойдёшь.....
Полузащитник «Пари НН» Мамаду Майга рассказал о своей патриотичности.
«Я уже пять лет в России. Я чисто русский! У меня здесь семья. Я уже привык к здешней жизни, культуре, кухне!
На меня ничего давит, я абсолютно счастлив. Всегда против тех, кто говорит плохо про Россию! Я настоящий патриот!» – заявил Майга.
- У 27-летнего футболиста есть российское и малийское гражданство.
- В этом сезоне хавбек забил 1 гол в 12 матчах.
- Его рыночная стоимость – 600 тысяч евро.