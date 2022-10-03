Майга: «Спартак» и ЦСКА хотели меня, но поменяли решение»

Полузащитник «Пари НН» Мамаду Майга рассказал о несостоявшемся переходе в топ-клуб РПЛ.

– Ты рассказывал о разговоре с генеральным директором ЦСКА. Что будет, если после такого матча тебе позвонит спортивный директор «Спартака»?

– Для меня было обидно. Они все меня хотели: «Спартак» и ЦСКА. Не знаю, почему они поменяли решение.

Мой агент мне сказал. Скауты даже были на одном из матчей «Велеса». Не знаю, что произошло потом.

– То есть они пожалели теперь?

– Не знаю, я пока в «Нижнем». Надо еще больше работать. Посмотрим.

– Ты рад, что не оказался в «Рубине»?

– Между деньгами и футболом я выбрал футбол. Мне надоело играть два года в ФНЛ. Принял решение, что буду рассматривать предложение только от клуба РПЛ.

– «Рубин» хотел тебя убить деньгами?

– Там хорошие условия. Вы сами знаете, что это топ для футболиста. Про зарплату ничего не могу сказать.

– Какая цель для вас самая главная?

– Попасть в чемпионат из Европы: Франция, Бельгия. «ПСЖ»? Я пока в Нижнем Новгороде.