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    Майга: «Спартак» и ЦСКА хотели меня, но поменяли решение»

    Полузащитник «Пари НН» Мамаду Майга рассказал о несостоявшемся переходе в топ-клуб РПЛ.

    – Ты рассказывал о разговоре с генеральным директором ЦСКА. Что будет, если после такого матча тебе позвонит спортивный директор «Спартака»?

    – Для меня было обидно. Они все меня хотели: «Спартак» и ЦСКА. Не знаю, почему они поменяли решение.

    Мой агент мне сказал. Скауты даже были на одном из матчей «Велеса». Не знаю, что произошло потом.

    – То есть они пожалели теперь?

    – Не знаю, я пока в «Нижнем». Надо еще больше работать. Посмотрим.

    – Ты рад, что не оказался в «Рубине»?

    – Между деньгами и футболом я выбрал футбол. Мне надоело играть два года в ФНЛ. Принял решение, что буду рассматривать предложение только от клуба РПЛ.

    «Рубин» хотел тебя убить деньгами?

    – Там хорошие условия. Вы сами знаете, что это топ для футболиста. Про зарплату ничего не могу сказать.

    – Какая цель для вас самая главная?

    – Попасть в чемпионат из Европы: Франция, Бельгия. «ПСЖ»? Я пока в Нижнем Новгороде.

    • Майга сейчас 27 лет.
    • В этом сезоне хавбек забил 1 гол в 12 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 600 тысяч евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5710

      rash1959 2 часа назад

      ***** из подворотни "хотели" тебя вые..., но передумали, чтоб ещё больше не перемазаться

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