Майга: «Спартак» и ЦСКА хотели меня, но поменяли решение»

***** из подворотни "хотели" тебя вые..., но передумали, чтоб ещё больше не перемазаться
Полузащитник «Пари НН» Мамаду Майга рассказал о несостоявшемся переходе в топ-клуб РПЛ.
– Ты рассказывал о разговоре с генеральным директором ЦСКА. Что будет, если после такого матча тебе позвонит спортивный директор «Спартака»?
– Для меня было обидно. Они все меня хотели: «Спартак» и ЦСКА. Не знаю, почему они поменяли решение.
Мой агент мне сказал. Скауты даже были на одном из матчей «Велеса». Не знаю, что произошло потом.
– То есть они пожалели теперь?
– Не знаю, я пока в «Нижнем». Надо еще больше работать. Посмотрим.
– Ты рад, что не оказался в «Рубине»?
– Между деньгами и футболом я выбрал футбол. Мне надоело играть два года в ФНЛ. Принял решение, что буду рассматривать предложение только от клуба РПЛ.
– «Рубин» хотел тебя убить деньгами?
– Там хорошие условия. Вы сами знаете, что это топ для футболиста. Про зарплату ничего не могу сказать.
– Какая цель для вас самая главная?
– Попасть в чемпионат из Европы: Франция, Бельгия. «ПСЖ»? Я пока в Нижнем Новгороде.
- Майга сейчас 27 лет.
- В этом сезоне хавбек забил 1 гол в 12 матчах.
- Его рыночная стоимость – 600 тысяч евро.