«Велес»: «Майга интересен ЦСКА и «Спартаку»

Спортивный директор «Велеса» Тенгиз Путкарадзе рассказал об интересе к своему полузащитнику Мамаду Майга. Речь идет о ЦСКА и «Спартаке».

«Конкретики пока нет. Был интерес. На матчи приходили скауты. Не только из ЦСКА. На матчах были скауты из «Спартака». Пока какой-то конкретики нет. Всe впереди.

Только начинается трансферный ажиотаж. Кто-то у клубов уедет, связано с этим. Плюс Мамаду у нас становится россиянином. Российский паспорт у него уже на руках. Я думаю, что спрос на него будет», – сказал Путкарадзе.

Майга опорник, но может сыграть на позиции центрального защитника.

Зимой он получил российский паспорт.

Он забил 1 мяч и отдал 2 ассиста в 25 матчах этого сезона ФНЛ.

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