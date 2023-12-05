«Локомотив» предложил «Пари НН» обменяться полузащитниками

«Локомотив» предложил обмен игроками «Пари НН».

Москвичи готовы отдать в Нижний Новгород Константина Марадишвили, а получить – Мамаду Майга. Без доплат и иных нюансов.

«Такие условия не устраивают Нижний. За своего малийского лидера они хотят получить не только грузина Марадишвили, но и россиян Евгения Щетинина с Кириллом Никишиным. Причем не в аренду, а навсегда. Идут жаркие переговоры», – написал источник.