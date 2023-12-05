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    • «Локомотив» предложил «Пари НН» обменяться полузащитниками

    «Локомотив» предложил «Пари НН» обменяться полузащитниками

    «Локомотив» предложил обмен игроками «Пари НН».

    Москвичи готовы отдать в Нижний Новгород Константина Марадишвили, а получить – Мамаду Майга. Без доплат и иных нюансов.

    «Такие условия не устраивают Нижний. За своего малийского лидера они хотят получить не только грузина Марадишвили, но и россиян Евгения Щетинина с Кириллом Никишиным. Причем не в аренду, а навсегда. Идут жаркие переговоры», – написал источник.

    • Майга старше Марадишвили на 5 лет (28 лет и 23 года).

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    05.12.2023 15:16
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +56

      vitek 87 2 часа назад

      3 игрока за одного!!! Охренели совсем это что там за игрок такой?

      0
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      Рейтинг: +208

      Sanloko 6 часов назад

      Харя треснет у Нижнего, не стоит столько этот Майга. Мара в своей лучшей форме етого Майгу превосходит

      0
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      Рейтинг: +6658

      AtticusFinch 9 часов назад

      В итоге за Майга, получат Марадишвили и автобус , как в свое время за Павлюченко по моему Ротор получил))

      0
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      Рейтинг: +5702

      Ziklop 10 часов назад

      в торговле два дурака, кто выиграет неизвестно.

      0
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