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  • «Локомотив» предложил «Пари НН» обменяться полузащитниками

«Локомотив» предложил «Пари НН» обменяться полузащитниками

5 декабря 2023, 15:16
4

«Локомотив» предложил обмен игроками «Пари НН».

Москвичи готовы отдать в Нижний Новгород Константина Марадишвили, а получить – Мамаду Майга. Без доплат и иных нюансов.

«Такие условия не устраивают Нижний. За своего малийского лидера они хотят получить не только грузина Марадишвили, но и россиян Евгения Щетинина с Кириллом Никишиным. Причем не в аренду, а навсегда. Идут жаркие переговоры», – написал источник.

  • Майга старше Марадишвили на 5 лет (28 лет и 23 года).

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Локомотив Нижний Новгород Марадишвили Константин Майга Мамаду
Комментарии (4)
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Ziklop
1701780544
в торговле два дурака, кто выиграет неизвестно.
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ArReal
1701780944
В итоге за Майга, получат Марадишвили и автобус , как в свое время за Павлюченко по моему Ротор получил))
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Sanloko
1701794255
Харя треснет у Нижнего, не стоит столько этот Майга. Мара в своей лучшей форме етого Майгу превосходит
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vitek 87
1701808471
3 игрока за одного!!! Охренели совсем это что там за игрок такой?
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