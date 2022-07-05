Майга: «Я могу играть за сборную России. Звонили из Мали, я взял паузу»

Новичок «Пари НН» Мамаду Майга заявил, что может играть за сборную России.
«У меня есть российский паспорт. Могу ли я играть за сборную России? Посмотрим. Но такое право у меня есть.
Мне поступают предложения от сборной Мали, они звонят мне, я отвечаю: «Пока на паузе». Если будет предложение от России и Мали, кого выберу? Ха-ха, пока не могу сказать! Как выучил русский язык? Сам учил, общаясь с друзьями, разговаривал на улице, на поле», – сказал Майга.
- Майга перешел из «Велеса» в «Пари НН» за 250 тысяч евро.
- Он заключил с новым клубом контракт до 2025 года.
- В составе предыдущей команды хавбек забил 1 гол и сделал 6 ассистов в 64 матчах.
Источник: «Спорт-Экспресс»