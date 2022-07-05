Майга: «Я могу играть за сборную России. Звонили из Мали, я взял паузу»

Новичок «Пари НН» Мамаду Майга заявил, что может играть за сборную России.

«У меня есть российский паспорт. Могу ли я играть за сборную России? Посмотрим. Но такое право у меня есть.

Мне поступают предложения от сборной Мали, они звонят мне, я отвечаю: «Пока на паузе». Если будет предложение от России и Мали, кого выберу? Ха-ха, пока не могу сказать! Как выучил русский язык? Сам учил, общаясь с друзьями, разговаривал на улице, на поле», – сказал Майга.