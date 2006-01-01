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Майга: «Я могу играть за сборную России. Звонили из Мали, я взял паузу»

Новичок «Пари НН» Мамаду Майга заявил, что может играть за сборную России.

«У меня есть российский паспорт. Могу ли я играть за сборную России? Посмотрим. Но такое право у меня есть.

Мне поступают предложения от сборной Мали, они звонят мне, я отвечаю: «Пока на паузе». Если будет предложение от России и Мали, кого выберу? Ха-ха, пока не могу сказать! Как выучил русский язык? Сам учил, общаясь с друзьями, разговаривал на улице, на поле», – сказал Майга.

  • Майга перешел из «Велеса» в «Пари НН» за 250 тысяч евро.
  • Он заключил с новым клубом контракт до 2025 года.
  • В составе предыдущей команды хавбек забил 1 гол и сделал 6 ассистов в 64 матчах.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии4
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    Рейтинг: +16466

    paracetamol 20 минут назад

    В сборную России кто только не просится, обычно - полное г-но!

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    Рейтинг: +3452

    Enter2006 25 минут назад

    А кто его звал в сборную России? Или если есть паспорт РФ автоматом на сборную можно рассчитывать? Нет чел, увы, ты далеко не Марио Фернандес.

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    Рейтинг: +10997

    Алексей З 1 час назад

    Успокойте парня. Хоть и не Остап , но его точно понесло.

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    Рейтинг: +13038

    playsh 1 час назад

    Майга,ты не имеешь право играть за Россию,ты имеешь право хорошо играть и надеяться,что тебе окажут честь играть за Россию.Так правильно будет сказать.

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