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Владелец «Велеса»: «ЦСКА контактировал с нами по Майга. Ждем!»

Владелец «Велеса» Евгений Шиленков подтвердил информацию об интересе ЦСКА к полузащитнику Мамаду Майга.

«И по Мамаду, и по другим нашим игрокам есть предложения, ждем, когда они капитализируются, то есть будет четкая конкретика.

А по поводу интереса к Майга со стороны ЦСКА… Да, наш спортивный директор контактировал по нему с армейцами. Ждем!» — сказал Шиленков.

  • Майга опорник, но может сыграть на позиции центрального защитника.
  • Зимой он получил российский паспорт.
  • Он забил 1 мяч и отдал 2 ассиста в 25 матчах этого сезона ФНЛ.

Что было раньше: победа «Зенита» в Кубке УЕФА, Евровидение в России или выход «Человека-паука-2»?

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Источник: «Матч ТВ»

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