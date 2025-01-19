Экс-игрок сборной России и «Зенита» объявил об окончании карьеры

Полузащитник Артур Юсупов объявил об окончании карьеры.
«Хочу поделиться с вами, что пришло мое время и я объявляю о завершении футбольной профессиональной карьеры, которая длилась с 2009 по 2025 годы!
Хочу поблагодарить всех тренеров, с которыми я работал, партнеров по команде, соперников, и конечно же, болельщиков, без вас футбол это не футбол!» – написал Артур в соцсети.
- На счету Юсупова 2 матча за сборную России. Он был в заявке национальной команды на Евро-2016.
- Артур брал Кубок России с «Зенитом».
- Последним клубом Юсупова стал «Урал».