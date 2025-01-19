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    • Экс-игрок сборной России и «Зенита» объявил об окончании карьеры

    Экс-игрок сборной России и «Зенита» объявил об окончании карьеры

    Полузащитник Артур Юсупов объявил об окончании карьеры.

    «Хочу поделиться с вами, что пришло мое время и я объявляю о завершении футбольной профессиональной карьеры, которая длилась с 2009 по 2025 годы!

    Хочу поблагодарить всех тренеров, с которыми я работал, партнеров по команде, соперников, и конечно же, болельщиков, без вас футбол это не футбол!» – написал Артур в соцсети.

    • На счету Юсупова 2 матча за сборную России. Он был в заявке национальной команды на Евро-2016.
    • Артур брал Кубок России с «Зенитом».
    • Последним клубом Юсупова стал «Урал».

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    Источник: «Бомбардир»

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    19.01.2025 11:59
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