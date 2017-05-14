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    Защитник «Бенфики» Луизао обошел Эйсебио по количеству титулов в составе команды

    «Бенфика» обыграла «Виторию Гимараеш» со счетом 5:0 в матче 33-го тура Примейры, досрочно завоевав звание чемпиона страны. «Орлы» выиграли чемпионат четвертый раз подряд.

    Для капитана команды Луизао трофей стал 18-м с момента перехода в клуб в 2003-м году, сообщает португальское издание Zero Zero. Бразилец обошел по этому показателю экс-игроков сборной Португалии Эйсебио (1942-2014) и Шеу Хана (1953). Лидером по числу трофеев в составе лиссабонского клуба является бронзовый призер чемпионата Европы-1984 Теманьини Нене.

    Ранее «Бомбардир» писал о том, что для защитника Любомира Фейсы победа стала 10-й подряд в национальных чемпионатах.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.05.2017 01:30
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