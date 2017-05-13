Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Полузащитник «Бенфики» Фейса выиграл 10-й национальный чемпионат подряд

    «Бенфика» одержала досрочную победу в чемпионате Португалии, обыграв «Виторию Гимараеш» в 33-м туре. Для хавбека Любомира Фейсы победа стала 10-й подряд в национальных лигах.

    Ранее футболист побеждал в чемпионате Сербии с «Партизаном» (2008/09, 09/10, 10/11) и Суперлиге Греции в составе «Олимпиакоса» (11/12, 12/13, 13/14). С «орлами» игрок сборной Сербии добивался аналогичного достижения в сезонах -14/15 и 15/16.

    В нынешнем сезоне 28-летний Фейса принял участие в 33-х матчах команды Руи Витории, в которых забил один мяч.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.05.2017 22:29
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 14 мая 2017, 11:23

      неплохая карьера))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3254

      David_Fio 13 мая 2017, 23:33

      Вот это я понимаю результат! Человек явно имеет чемпионский характер!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +221

      ГераХэвиЛОКО 13 мая 2017, 23:14

      Я насчитал 9

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11