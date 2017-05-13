Полузащитник «Бенфики» Фейса выиграл 10-й национальный чемпионат подряд

«Бенфика» одержала досрочную победу в чемпионате Португалии, обыграв «Виторию Гимараеш» в 33-м туре. Для хавбека Любомира Фейсы победа стала 10-й подряд в национальных лигах.

Ранее футболист побеждал в чемпионате Сербии с «Партизаном» (2008/09, 09/10, 10/11) и Суперлиге Греции в составе «Олимпиакоса» (11/12, 12/13, 13/14). С «орлами» игрок сборной Сербии добивался аналогичного достижения в сезонах -14/15 и 15/16.

В нынешнем сезоне 28-летний Фейса принял участие в 33-х матчах команды Руи Витории, в которых забил один мяч.