Стали известны условия контракта Рейса с ЦСКА

Защитник Матеус Рейс перейдет из «Спортинга» в ЦСКА свободным агентом и будет получать зарплату в размере 2 миллионов евро в год плюс бонусы.
Сообщается, что бразилец не получит подъемных, а агентские выплаты составят 800 тысяч евро.
Срок соглашения Рейса с российским клубом составит 3,5 года с опцией продления.
30-летний бразилец прилетел в Москву, где в ближайшие дни завершит медосмотр, а затем вылетит на 3-й сбор ЦСКА в Абу-Даби (14-27 февраля).
- Ранее португальские СМИ сообщали, что Рейс будет зарабатывать 3,5 миллиона евро за сезон.
- Защитник в этом сезоне провел за «Спортинг» 20 матчей, сделал 2 ассиста.