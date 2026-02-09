Стали известны условия контракта Рейса с ЦСКА

Защитник Матеус Рейс перейдет из «Спортинга» в ЦСКА свободным агентом и будет получать зарплату в размере 2 миллионов евро в год плюс бонусы.

Сообщается, что бразилец не получит подъемных, а агентские выплаты составят 800 тысяч евро.

Срок соглашения Рейса с российским клубом составит 3,5 года с опцией продления.

30-летний бразилец прилетел в Москву, где в ближайшие дни завершит медосмотр, а затем вылетит на 3-й сбор ЦСКА в Абу-Даби (14-27 февраля).