Стали известны условия контракта Рейса с ЦСКА

Сегодня, 12:59
1

Защитник Матеус Рейс перейдет из «Спортинга» в ЦСКА свободным агентом и будет получать зарплату в размере 2 миллионов евро в год плюс бонусы.

Сообщается, что бразилец не получит подъемных, а агентские выплаты составят 800 тысяч евро.

Срок соглашения Рейса с российским клубом составит 3,5 года с опцией продления.

30-летний бразилец прилетел в Москву, где в ближайшие дни завершит медосмотр, а затем вылетит на 3-й сбор ЦСКА в Абу-Даби (14-27 февраля).

  • Ранее португальские СМИ сообщали, что Рейс будет зарабатывать 3,5 миллиона евро за сезон.
  • Защитник в этом сезоне провел за «Спортинг» 20 матчей, сделал 2 ассиста.

Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»
Россия. Премьер-лига Португалия. Примейра Спортинг ЦСКА Рейс Матеус
FCSpartakM
1770632482
Очередной непонятный иностранный трансфер в команду. Опять показывают вид, что работают. Чел в Спортинге последние годы сидел на банке, мелкого роста для ЦЗ, да еще и ЗП будет одна из самых больших в команде.
