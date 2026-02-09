Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • «Зенит» сможет выкупить Дурана за 35 миллионов, его предлагали «Спартаку» и «Краснодару»

«Зенит» сможет выкупить Дурана за 35 миллионов, его предлагали «Спартаку» и «Краснодару»

Сегодня, 13:25
3

Появилась информация о ходе переговоров по нападающему «Аль-Насра» Джону Дурану, который близок к переходу в «Зенит» на правах аренды.

Первую часть сезона форвард провел на правах аренды в «Фенербахче».

«Сине-бело-голубые настаивали на том, чтобы в арендном договоре не было обязательного выкупа летом 2026 года, тогда как аравийцы пытались такой пункт включить. Саудиты несколько дней обговаривали с руководством «Зенита» этот пункт и даже угрожали отменой сделки. Агенты Дурана, чувствуя напряженность, попытались предложить игрока в «Спартак» и «Краснодар», но не вышло.

Тогда руководство «Аль-Насра» все-таки утвердило решение об аренде в «Зенит» без обязательного права выкупа, но настаивало на необязательной сумме выкупа в 40 миллионов евро. Россиянам в переговорах удалось снизить выкупную стоимость до 35 миллионов евро, что в целом примерно отражает стоимость Дурана на сайте Transfermarkt.de.

Надо сказать, что Джон сам очень заинтересован в постоянной игровой практике, потому что хочет поехать на чемпионат мира в США в составе сборной Колумбии», – написал источник.

  • В этом сезоне 22-летний Дуран сыграл за «Фенербахче» 21 матч, забил 5 голов, сделал 3 ассиста.
  • Дуран провел 17 матчей за сборную Колумбии, забил 3 гола, сделал 1 ассист.

Источник: «Спорт-Экспресс»
