Список финалистов премии Golden Boy

Сегодня, 20:08
4

Издание Tuttosport сформировало итоговый список претендентов на премию Golden Boy за 2025-й год.

В него вошли 25 футболистов в возрасте до 21 года. Победителя назовут в ноябре.

Источник: Tuttosport
Франция. Лига 1 Испания. Примера Интер Порту Брюгге Ливерпуль Боруссия Д Тоттенхэм Манчестер Юнайтед Спортинг Челси Арсенал Ювентус Реал ПСЖ Барселона Гюлер Арда Грей Арчи Беллингем Джоб Дуэ Десир Йоро Лени Заир-Эмери Варрен Нванери Итан Станкович Александар Хато Йоррел Хейсен Дин Йылдыз Кенан Кубарси Пау Льюис-Скелли Майлз Кенда Жеовани Бергвалл Лукас Леони Джованни Мора Родригу Эстевао Мастантуоно Франко Пио Эспозито Франческо
Комментарии (4)
Skull_Boy
1760549010
А где Галина он же рылы и fakeid, где его забег от штрафной до штрафной с боливийским д_лдо в заднице, который привел ЗПРФ в победе Terpila Cup на ВК собрал 500 млрд просмотров
Ответить
Галина Бронемясова
1760549176
где батраков? и куда подевали ламинатного ямаля? или он типа в другую лигу перешёл, его не учитывают до 21г?
Ответить
«Динамо» выбирает между тремя вратарями
20:44
Мостовой прокомментировал визит в офис «Спартака»
20:33
2
ФотоАкинфеев выпустил автобиографию с нескромным названием
20:20
5
Список финалистов премии Golden Boy
20:08
4
ФотоМостовой приехал в офис «Спартака»
19:50
6
Кокорин – о зарплатах российских футболистов: «Дают слишком рано и слишком много, а нам отказываться что ли?»
19:40
4
Семак ответил Карпину, обвинившему игрока «Зенита» в лишнем весе
19:19
3
Российский форвард попал в топ-50 лучших завершителей атак в мире
19:10
3
Заявление ФНЛ об участии донецкого «Шахтера» во Второй лиге
18:51
12
Станкович прояснил ситуацию с уходом из «Спартака» в сборную Сербии
18:43
1
Все новости
Во Франции назвали российского тренера, который мог бы возглавить «ПСЖ»
13:14
1
ФотоПогба встретился с Хабибом и задушил российского бойца
Вчера, 11:31
1
Зидан высказался о возвращении к работе
12 октября
Фото«Монако» Головина назначил нового тренера
11 октября
Гризманн определил лучшего игрока в истории
11 октября
«Меня не совсем устраивает»: Сафонов – о ситуации в «ПСЖ»
11 октября
6
Сафонов заявил, что не хочет возвращаться в Россию
11 октября
10
«Монако» Головина уволил Адольфа Хюттера
10 октября
2
Сафонов ответил на вопрос, кто сильнее – он или Доннарумма
10 октября
3
Transfermarkt изменил стоимость Сафонова
10 октября
6
Стало известно, когда Головин вернется в состав «Монако»
10 октября
Сафонов рассказал, как относится к отсутствию игровой практики в «ПСЖ»
10 октября
3
«Монако» Головина выбрал нового тренера
9 октября
Французскому клубу ради кубкового матча предстоит пролететь 17 тысяч километров
9 октября
Ради Ямаля готовы побить трансферный рекорд Неймара
8 октября
2
Сафонов раскрыл, что смотрит на ютубе
8 октября
2
Головин может получить в «Монако» нового тренера
6 октября
Лига 1. Мбаппе спас «Лилль» от поражения от «ПСЖ» (1:1)
5 октября
1
Агент Головина рассказал о восстановлении игрока
2 октября
Мостовой похвалил Сафонова: «Сидя на лавке, выиграл четыре трофея»
1 октября
9
Французский журналист сказал, что ждет Сафонова в «ПСЖ»
30 сентября
3
ФотоСафонов пошутил о статусе запасного в «ПСЖ»
30 сентября
4
Сафонов рассказал об адаптации в «ПСЖ»
30 сентября
2
Российского футболиста назвали достойным победы в «Золотом мяче»
29 сентября
3
Сафонов высказался об отсутствии игровой практики в «ПСЖ»
29 сентября
11
Хвича травмировался перед матчем с «Барселоной»
28 сентября
Лига 1. Гол украинца Забарного принес «ПСЖ» победу над «Осером» (2:0)
28 сентября
8
Лига 1. «Монако» без Головина проиграл «Лорьяну»
27 сентября
Все новости
