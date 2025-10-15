Список финалистов премии Golden Boy

Издание Tuttosport сформировало итоговый список претендентов на премию Golden Boy за 2025-й год.
В него вошли 25 футболистов в возрасте до 21 года. Победителя назовут в ноябре.
- Пау Кубарси, «Барселона»;
- Десир Дуэ, «ПСЖ»;
- Дин Хейсен, «Реал»;
- Кенан Йылдыз, «Ювентус»;
- Майлз Льюис-Скелли, «Арсенал»;
- Варрен Заир-Эмери, «ПСЖ»;
- Арда Гюлер, «Реал»;
- Франко Мастантуоно, «Реал»;
- Итан Нванери, «Арсенал»;
- Иоррел Хато, «Челси»;
- Жеовани Кенда, «Спортинг»;
- Эстевао, «Челси»;
- Лени Йоро, «Манчестер Юнайтед»;
- Санни Меюлю, «ПСЖ»;
- Нико О’Райли, «Манчестер Сити»;
- Элисс Бен-Сегир, «Байер»;
- Виктор Фрохольдт, «Порту»;
- Лукас Бергвалл, «Тоттенхэм»;
- Арчи Грэй, «Тоттенхэм»;
- Мамаду Сарр, «Страсбур»;
- Джоб Беллингем, «Боруссия Д»;
- Франческо Пио Эспозито, «Интер»;
- Родригу Мора, «Порту»;
- Джованни Леони, «Ливерпуль»;
- Александар Станкович, «Брюгге».
Источник: Tuttosport