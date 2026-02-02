Пономарев: «Моe мнение о Сафонове изменилось»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев рассказал, что стал выше котировать вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.

Российский голкипер начинал сезон в глухом запасе.

Ему удалось переломить ситуацию в декабре, воспользовавшись травмой конкурента.

Сафонов пропустил 5 голов в 6 матчах этого сезона. Он вернулся в стартовый состав сразу после перелома руки.

«Моe мнение о Сафонове изменилось. Причeм давно! Теперь его не продадут, как какую-то вещь из «ПСЖ».

Я за него очень сильно переживал, когда у него такая серьeзная конкуренция была. Он сидел на лавке, и я думал, что ему пора сваливать куда-то из «ПСЖ».

Но он поверил в себя, клуб в него поверил. Он отбил несколько важных пенальти. Для прессы и всей Франции это была бомба. Он очень себя зарекомендовал.

Он почувствовал уверенность, и бестолковая оборона парижан стала ему помогать. Там дыра была у них. С реакцией у Сафонова всегда было хорошо, здорово играет на линии.

Могу ли я теперь его назвать классным вратарeм по мировым меркам? Он прибавляет, но пока он не классный вратарь по мировым меркам. Он плохо играл на выходах, ошибался. Сейчас просто стал поменьше выходить. А когда выходит, игроки свои ему перестали мешать.

Когда Яшин выходил на мяч, он кричал так, что слышно было на весь стадион: «Я!». Мы все должны были разбегаться, чтобы не мешать. Когда лезешь в кучу, то и ошибаешься. Когда таких ошибок станет меньше, тогда и поговорим.

Но прогресс Сафонова виден. Он начал раскрываться, но выходы из ворот надо ещe отрабатывать. Тогда будет классным. Поэтому Яшин и стал великим. Вся штрафная площадка была в его распоряжении», – заявил Пономарев.